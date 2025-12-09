Vietnamitas en el extranjero expresan amor hacia el mar y las islas de la Patria

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- Una delegación del Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Club Hoang Sa - Truong Sa en Polonia visitó y trabajó hoy con la Brigada 146, del Comando de la Zona Naval 4, en el barrio de Bac Cam Ranh, provincia de Khanh Hoa.

La delegación de trabajo del Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Club Hoang Sa - Truong Sa de Polonia ofreció incienso en el monumento conmemorativo de Gac Ma. Foto: VNA





En esta ocasión, el Club Hoang Sa - Truong Sa en Polonia donó un jardín de vegetales para la isla Truong Sa con un valor de 250 millones de VND (9.615 dólares).



Durante el evento, Pham Thi Kim Hoa, subjefa del Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Extranjero, expresó su profundo respeto por el sentimiento de la comunidad vietnamita en Polonia, siempre dirigida hacia el mar y las islas de la patria.

Explicó que la idea del “Jardín de Vegetales” surgió tras una visita a las islas Truong Sa y las plataformas de perforación DK1. Después de abril de 2025, los vietnamitas en Polonia iniciaron una campaña de recaudación de fondos para apoyar la mejora de las condiciones de vida y el aumento de la autosuficiencia alimentaria en las islas.



La presidenta del Club Hoang Sa - Truong Sa en Polonia, Cao Hong Vinh, afirmó que la donación del proyecto refleja el deseo de acompañar a Truong Sa a a largo plazo: “Nosotros, los hijos e hijas que vivimos lejos de la patria, siempre llevamos en el corazón la imagen sagrada del mar y las islas de nuestra tierra”.



El primer jardín de vegetales se implementará en la isla Truong Sa y se espera que sea inaugurado durante la visita de la comunidad vietnamita al lugar en 2026. La comunidad vietnamita en Polonia ha afirmado que continuará participando en iniciativas que apoyen las islas en el futuro.



El teniente coronel Nguyen Van Tao, subcomisario político de la Brigada 146, agradeció el sentimiento de los vietnamitas en Polonia y la comunidad vietnamita en el extranjero.



Subrayó que el proyecto “Jardín de Vegetales” es un símbolo de la fuerza de la gran unidad nacional y una fuente de motivación para los oficiales y soldados que trabajan en las islas más remotas. Las unidades se comprometieron a utilizar la ayuda de manera adecuada y a implementarla de manera efectiva.



En esta ocasión, la delegación también realizó una ofrenda de incienso en el Monumento a los Mártires de Gac Ma; visitó y entregó regalos a la Escuela Infantil y Primaria de la base militar de Cam Ranh; y entregó 26 becas a estudiantes con dificultades económicas pero con buenos resultados académicos./.