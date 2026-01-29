Vietnam y UE buscan profundizar las relaciones bilaterales

Tras sus conversaciones hoy en Hanoi, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el titular del Consejo Europeo, António Costa, se reunieron a una rueda de prensa conjunta para informar sobre los resultados del encuentro.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el titular del Consejo Europeo, António Costa, en el evento. Foto: Lam Khanh – VNA



En sus palabras, la parte anfitriona evaluó que la visita de António Costa se lleva a cabo en un momento muy significativo cuando Vietnam acabó de organizar con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido.



También destacó el hito en las relaciones entre el país y la Unión Europea (UE) con la elevación de los nexos bilaterales a la Asociación Estratégica Integral, lo que refleja la visión a largo plazo de las dos partes en la nueva era.



Luong Cuong informó que mantuvieron una reunión abierta, sincera y de confianza mutua, en la cual, coincidieron en que después de 35 años del establecimiento de los lazos diplomáticos, las relaciones entre Vietnam y la UE se han desarrollado positivamente en muchas áreas, especialmente en política y diplomacia, comercio, inversión, defensa, seguridad, respuesta al cambio climático y agricultura. Además, hay mucho potencial y espacio para que exploren, señaló.



Al afirmar que Vietnam considera al continente viejo uno de sus socios más importantes en el mundo y desea profundizar aún más las relaciones bilaterales, anunció que en el encuentro, las dos partes intercambiaron puntos de vista profundos y específicos sobre la dirección y las medidas para implementar la Asociación Estratégica Integral, así como sobre cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo.



Además, se comprometieron a fortalecer aún más la confianza política mediante intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel, la aplicación efectiva de los mecanismos de cooperación existentes y la ampliación de nuevos mecanismos de coordinación; así como acordaron mejorar la colaboración para responder a los desafíos globales, impulsar el multilateralismo, respetar el derecho internacional de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y resolver pacíficamente las disputas, comunicó.

Al mismo tiempo, identificaron que la cooperación económica continúa siendo un motor clave para las relaciones bilaterales y se comprometieron a coordinar estrechamente en aras de mantener y fortalecer el libre comercio; facilitar el acceso y la expansión del mercado; desplegar efectivamente el Acuerdo de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA) y promover la pronta finalización de la ratificación del Acuerdo de Protección entre las partes (EVIPA), comunicó.



El mandatario expresó su confianza en que el bloque promueva la cooperación económica marítima, apoye a Vietnam en la construcción de un sector pesquero sostenible y levante rápidamente la "tarjeta amarilla" impuesta a sus exportaciones acuáticas.



Se espera que las corporaciones y empresas de la UE amplíen la inversión en áreas nuevas e importantes de interés mutuo, incluidas la transición verde, digital y energética y la implementación efectiva de la Asociación para la Transición Energética Justa, reiteró.



Asimismo, formuló votos porque ambas partes hagan de la ciencia, la tecnología y la innovación un verdadero pilar de la cooperación bilateral, promoviendo un cambio desde la colaboración basada en proyectos a la cooperación en ecosistemas, apuntando al desarrollo conjunto de tecnología, innovación y crecimiento sostenible.



En el marco de las conversaciones, abogaron por seguir promoviendo la cooperación en materia de defensa y seguridad, especialmente el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, dijo.



Respecto a las cuestiones multilaterales, el dirigente afirmó que Vietnam se coordinará estrechamente con la UE para promover el respeto al derecho internacional y al multilateralismo, y solicitó al bloque que continúe haciendo contribuciones positivas destinadas a mantener la paz, la estabilidad, la libertad de navegación y aviación y el estado de derecho en el Mar del Este sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



También hizo hincapié en la importancia de apoyar la solidaridad y el papel central de la ASEAN en la estructura regional; respaldar a las posturas del bloque sudesteasiático y de Vietnam sobre el asunto del Mar del Este, resolviendo así las disputas de forma pacífica, sin el uso o la amenaza de la fuerza, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; entre otros.



A la vez, el visitante afirmó el compromiso de la UE de intensificar aún más los vínculos con Vietnam sobre la base del respeto mutuo y objetivos compartidos.



La elevación de las relaciones bilaterales al respecto refleja plenamente la profundidad y el alcance de la cooperación actual, así como las expectativas de desarrollo futuro en áreas clave como el comercio, la transición verde y la transformación digital, la seguridad y el intercambio popular, enfatizó.



António Costa aseguró que todavía existe un gran potencial de cooperación entre ambas partes, que abarca desde el comercio, la energía limpia y la economía marítima hasta la defensa, la seguridad y muchas otras áreas.



En el contexto de un orden internacional que enfrenta numerosos desafíos, consideró que la UE y Vietnam deben permanecer unidos como socios confiables y responsables, promoviendo conjuntamente espacios compartidos de prosperidad y defendiendo el derecho internacional, concluyó./.