Vietnam y Suiza consolidan relaciones bilaterales en el 55.º aniversario de nexos diplomáticos

Berna (VNA) - En el marco de su visita de trabajo a Berna, el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, realizó el 28 de enero (hora local) visitas de cortesía al presidente de Suiza, Guy Parmelin, y al titular del Consejo Nacional (Cámara Baja) de este país europeo, Pierre-André Page.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh (izq.), y el presidente suizo, Guy Parmelin, en su reunión en Berna el 28 de enero (Foto: VNA)

Durante los encuentros, los líderes suizos valoraron positivamente la visita del subjefe de Gobierno vietnamita, considerándola una actividad significativa para conmemorar el 55.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países (1971-2026). Ambas partes coincidieron en que la visita se produce en medio del excelente desarrollo de los vínculos bilaterales, especialmente después de la instauración del marco de Asociación Integral a principios de 2025, con motivo de la visita del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, a Suiza.

Los líderes suizos destacaron la creciente relevancia de Vietnam en el ámbito internacional, expresando su admiración por los avances en desarrollo socioeconómico e integración global del país asiático.

Por su parte, Hoa Binh informó a los dirigentes suizos sobre los principales resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y reafirmó la política constante de Vietnam de promover la amistad y cooperación con Suiza. También agradeció a Suiza por su apoyo en el suministro de vacunas que ayudaron a Vietnam a controlar la pandemia de la COVID-19, así como por la asistencia para mitigar los efectos de las inundaciones. Además, expresó sus condolencias por el reciente incendio en el municipio de Crans-Montana.

Ambas partes intercambiaron propuestas específicas para llevar los lazos bilaterales a una nueva etapa de desarrollo, más profunda y efectiva. Acordaron intensificar el intercambio de delegaciones de todos los niveles, implementar eficazmente el marco de la Asociación Integral e incentivar a la Asamblea Federal de Suiza a establecer pronto el Grupo Parlamentario de Amistad Suiza-Vietnam, con el fin de fortalecer la cooperación legislativa.

En esta ocasión, el visitante transmitió a Guy Parmelin las invitaciones para realizar visitas oficiales al país del sudeste asiático del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y del presidente de la República, Luong Cuong; así como del titular de la Asamblea Nacional vietnamita, Tran Thanh Man, a Pierre-André Page.

Ambas partes también acordaron fortalecer la confianza política y expandir la cooperación en áreas con potencial mutuo, con el objetivo de beneficiar a ambos países y contribuir a la paz, estabilidad y desarrollo sostenible de la región y el mundo. Coincidieron en trabajar juntos para finalizar este año el tratado de libre comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), de la cual Suiza es un miembro clave, además de estrechar los lazos entre los centros financieros de ambos países.

Hoa Binh expresó el interés de Vietnam en fortalecer la cooperación con Suiza en el desarrollo de centros financieros internacionales, particularmente en la construcción de instituciones, el intercambio de experiencias operativas y la formación de recursos humanos altamente capacitados. También propuso ampliar la colaboración en áreas como comercio, inversión, ciencia y tecnología, transición verde y energías renovables. Además, solicitó a Suiza seguir proporcionando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita en el país se integre plenamente y contribuya al fortalecimiento de la Asociación Integral entre ambas naciones.

El mismo día, Hoa Binh se reunió con directivos del Foro Económico Suiza-Vietnam (SVEF), la Cámara de Comercio Suiza-Asia (SACC) y representantes de varias empresas del sector financiero y tecnológico para promover la cooperación comercial y de inversión.

Las empresas suizas expresaron su admiración por el ritmo de crecimiento económico de Vietnam y su confianza en las perspectivas de desarrollo futuro. Aplaudieron la creación de centros financieros internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, y se mostraron dispuestas a colaborar y compartir experiencias.

Hoa Binh enfatizó que, en el contexto del ambicioso objetivo de Vietnam de alcanzar un crecimiento promedio anual del 10% o superior para el período 2026-2030, la necesidad de movilizar recursos es enorme, especialmente en áreas donde Suiza tiene fortalezas, como las finanzas verdes y digitales, la energía limpia y la infraestructura moderna.

Por tal motivo, reiteró la disposición de Vietnam de acompañar a las empresas suizas en inversiones sostenibles a largo plazo./.