Vietnam y Rusia fortalecen su amistad tradicional

Delegados en el encuentro. (Fuente: VNA)

La filial de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un acto conmemorativo por el Día de Rusia (12 de junio), reafirmando los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos de la metrópoli sureña y la Federación Rusa.



Durante la ceremonia, Nguyen Truong Nhat Phuong, vicepresidenta del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que esta fecha constituye un símbolo de solidaridad, armonía y responsabilidad compartida por el presente y el futuro de Rusia.



La funcionaria, quien también preside la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia en la ciudad, subrayó que, a lo largo de 76 años, la amistad tradicional y la asociación estratégica integral entre ambos países se han fortalecido de manera constante.



En el ámbito local, señaló que Ciudad Ho Chi Minh, como uno de los principales centros de relaciones exteriores y cooperación internacional de Vietnam, impulsa activamente vínculos de colaboración dinámicos con diversas localidades y territorios rusos.



Asimismo, afirmó que la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia continuará coordinando estrechamente con las agencias competentes y, en particular, con el Consulado General de Rusia en la ciudad, para incrementar la eficacia de los intercambios y promover aún más las relaciones de amistad entre ambos pueblos.



Por su parte, Yuru Ivanovich Nemtsov, cónsul general adjunto de la Federación Rusa en Ciudad Ho Chi Minh, resaltó la profunda cercanía histórica que une a las dos naciones.



Según el diplomático, las relaciones entre Rusia y Vietnam se sustentan en una sólida amistad tradicional y en una cooperación mutuamente beneficiosa que ha contribuido a los intereses y al bienestar de ambos pueblos.



En la ocasión, Nemtsov expresó además su agradecimiento a la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia por sus esfuerzos constantes para preservar y fortalecer los vínculos entre los dos países./.