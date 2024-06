Vietnam y Rusia determinan profundizar asociación estratégica integral bilateral

Hanoi (VNA)- El presidente de Vietnam, To Lam, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, realizaron una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de sus conversaciones, realizadas hoy en Hanoi con motivo de la visita del último al país indochino.



El presidente de Vietnam, To Lam, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la conferencia de prensa. Foto: Nhan Sang - VNA

En el encuentro, el presidente To Lam informó que las dos partes aprobaron la Declaración conjunta para profundizar aún más la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia. Los ministerios, ramas y agencias de ambas partes han firmado numerosos documentos de cooperación en los campos de educación y formación, ciencia y tecnología, justicia y deportes.



En las conversaciones, continuó, las dos partes acordaron las principales orientaciones y medidas destinadas a fortalecer los nexos bilaterales, sobre la base de la confianza mutua, la igualdad, los beneficios mutuos y la no interferencia en los asuntos internos de cada uno, así como los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas sobre el derecho internacional.



Afirmaron no hacer alianza con un tercero para tomar acciones que perjudiquen la independencia, soberanía, integridad territorial e intereses básicos de cada uno, ni actuar contra ningún tercero; y se comprometieron a contribuir activamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.



Los mandatarios también abogaron por fortalecer la confianza política mediante el intercambio de delegaciones de distintos niveles, especialmente en el nivel más alto, y promover mecanismos legales de los canales del Partido, el Estado y el Gobierno, la Asamblea Nacional, los ministerios, las ramas y las localidades.



Sobre la cooperación económica, considerada como un pilar de la asociación estratégica integral bilateral, el Presidente detalló que las dos partes realizarán negociaciones para mejorar el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática; y trabajarán juntos para resolver las dificultades provocadas por los impactos desfavorables de la economía mundial para promover el comercio y la inversión.



Abogaron por mejorar la eficiencia de los proyectos clave en los campos de energía, petróleo y gas, y afirmaron que crearán condiciones favorables para que las empresas de los dos países amplíen sus inversiones y operaciones en los territorios del otro, de conformidad con las leyes de los dos países, las normas internacionales, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



El presidente de Vietnam, To Lam, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, presencia la firma de docuementos de cooperación entre los dos países. Foto: Nhan Sang - VNA

Además, precisó, las dos partes acordaron investigar y ampliar la cooperación en los campos de nuevas energías y energías limpias, contribuyendo a la transformación verde y el desarrollo sostenible; al mismo tiempo mostraron su interés en promover la cooperación en defensa y seguridad y responder a desafíos de seguridad no tradicionales.



Según el Presidente, concidieron en fortalecer la cooperación en los campos de transporte, ciencia y tecnología e innovación, educación y formación profesional contribuyendo a crear una nueva motivación para el crecimiento económico; y promover la cooperación en cultura y arte, turismo, intercambios entre pueblos y educación de la generación joven, especialmente creando condiciones de viaje favorables para que los pueblos de los dos países mejoren la comprensión mutua.



En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales, los jefes de Estado ratificaron su apoyo a la construcción de un sistema de relaciones internacionales democrático, justo y transparente basado en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, incluido el no uso de la fuerza o amenaza.



Enfatizaron la necesidad de resolver disputas por medios pacíficos, promover un sistema de comercio multilateral nuevo, ampliado, inclusivo, transparente y abierto, sin discriminación, basado en los principios de la Organización Mundial del Comercio.



Expresaron su apoyo a una estructura regional de Asia y el Pacífico equitativa, indivisible y transparente con el papel central de la ASEAN basada en el derecho internacional; y a la promoción de la conectividad económica, incluso en el marco de APEC, G-20, ASEAN y el Foro de Cooperación Asia-Europa.



Dieron la bienvenida a Rusia para fortalecer la cooperación con la subregión del Mekong, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad común de la región y el mundo.



Con respecto a la cuestión del Mar del Este, ambas partes reafirmaron la importancia de garantizar la seguridad y la libertad de navegación y aviación, no amenazar ni usar la fuerza y resolver las disputas por medios pacíficos y apropiados con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, especialmente la UNCLOS de 1982; y apoyaron la plena implementación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), y la pronta negociación para avanzar hacia un Código de Conducta sustantivo y eficaz al respecto (COC) de conformidad con el derecho internacional.

Por su parte, Vladimir Putin enfatizó que esta visita tiene como objetivo continuar consolidando y fortaleciendo la asociación estratégica integral con Vietnam.



Manifestó que las conversaciones con su homólogo anfitrión To Lam se desarrollaron en un ambiente bueno y sustancial, con lo que se aprobó una Declaración Conjunta que apoya los principios de la Asociación estratégica integral entre Rusia y Vietnam.



Las dos partes discutieron las direcciones para el desarrollo de la tradicional relación amistosa entre ambos países en los tiempos próximos y abordaron cuestiones regionales e internacionales de interés común, dijo.



Al acordar seguir promoviendo la cooperación económica y comercial, un pilar importante de la Asociación estratégica integral bilateral, Putin ratificó que el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática entró en vigor y se implementó en 2016, creando condiciones favorables para que los dos países accedan a los mercados del otro, así como para ampliar las áreas de inversión.



También expresó su esperanza de que esta visita de Estado a Vietnam contribuya a crear un impulso importante para promover la cooperación bilateral en todos los campos, y ayudar a las dos partes a identificar y acordar medidas encaminadas a impulsar aún más la amistad tradicional entre las dos naciones.



Con anterioridad, los dos presidentes presenciaron la firma de documentos de cooperación entre los ministerios y sectores de los dos países./.