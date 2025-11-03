Vietnam y Reino Unido impulsan asociación sostenible en ciencia y tecnología

Londres (VNA)- Más de 80 expertos en educación, representantes de universidades de Vietnam y Reino Unido, empresas y organizaciones internacionales participaron en el Foro de Educación Superior entre ambos países, celebrado en Londres, con el objetivo de intercambiar conocimientos y explorar oportunidades para establecer asociaciones sostenibles en ciencia, tecnología e innovación.

El foro reúne a muchos delegados, incluyendo profesores, investigadores, gerentes en varias universidades del Reino Unido y Vietnam. (Fuente: VNA)

El evento fue organizado por el Consejo Británico, en cooperación con el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, la Embajada de Vietnam en Reino Unido y la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en este país europeo (VIS).

Durante el foro, los delegados debatieron sobre las estrategias de innovación y la integración de la educación superior vietnamita en la nueva etapa, además de promover la cooperación transnacional en educación mediante el desarrollo de programas internacionales de formación conjunta (TNE), garantizando la calidad, la movilidad y las oportunidades laborales para los estudiantes.

El encuentro abordó asimismo el papel del liderazgo de las universidades en el desarrollo científico-tecnológico y en la cooperación global.

Rectores, investigadores y representantes empresariales analizaron las formas de fortalecer la colaboración entre las universidades de ambos países en investigación, transferencia tecnológica y construcción de ecosistemas de innovación.

Los participantes destacaron el valor del programa iTechPath, impulsado por el Consejo Británico, considerándolo una plataforma eficaz para mejorar la calidad de la formación y la cooperación científica entre Vietnam y Reino Unido.

Durante el foro se firmaron cuatro Memorandos de Entendimiento (MoU) entre la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi y la Universidad de Bradford; la Universidad de Transporte y Comunicaciones y la Universidad Brunel de Londres; y la Universidad Británica de Vietnam (BUV) y la Universidad Metropolitana de Manchester. Estos acuerdos marcan un nuevo avance en la cooperación educativa, fomentando el intercambio de estudiantes y profesores, así como el desarrollo de programas de doble titulación.

En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), James Shipton, director del Consejo Británico en Vietnam, afirmó que el foro ha conectado a las universidades de ambos países para debatir oportunidades y desafíos con el fin de profundizar la cooperación en investigación, ciencia, tecnología e innovación.

Señaló que los temas tratados coinciden con los contenidos de la Resolución 71del Buró Político sobre la transformación en la educación y formación, lo que constituye una señal positiva para el futuro de la colaboración bilateral.

Por su parte, Pham Quoc Khanh, subdirector del Departamento de Gestión de la Calidad del Ministerio de Educación y Formación, subrayó que, siguiendo las Resoluciones 71 y 57 sobre la innovación en educación, ciencia y transformación digital, esta cartera prioriza la cooperación en ciencia, tecnología e innovación entre las universidades de ambos países, basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido.

El profesor Andrew Atherton, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Southampton, destacó que cada vez más universidades británicas consideran a Vietnam un socio estratégico en educación e investigación, ya que “Vietnam sitúa el conocimiento, la investigación y la innovación en el centro de su desarrollo futuro”, tal como afirmó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam durante su reciente visita a Reino Unido./.