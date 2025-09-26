Vietnam y provincia china de Shandong buscan estrechar sus lazos comerciales

Hanoi (VNA) –Una conferencia sobre comercio e inversión se llevó a cabo la víspera en Hanoi, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos entre Vietnam y la provincia china de Shandong.



Delegados y representantes empresariales de ambos países asistieron a la conferencia. Foto: VNA

Nguyen Hoang Anh, subdirector de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido y presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-China (Fuente: VNA)



Durante el evento, el viceministro de Industria y Comercio, Truong Thanh Hoai, destacó la sólida cooperación económica y comercial entre ambos países, que alcanzó un récord de 205,2 mil millones de dólares el año pasado.



Truong Thanh Hoai subrayó que su Ministerio ha desempeñado un papel clave en el impulso de las relaciones económicas con China, y que además ha venido fortaleciendo la colaboración con ministerios, sectores y localidades chinas, entre ellas Shandong. Añadió que ambas partes han mantenido un intercambio activo de información, promovido actividades comerciales y creado plataformas para que las empresas amplíen su cooperación en áreas como el comercio, la industria y la energía.



El comercio entre Vietnam y Shandong creció un 12,5 % en 2024, y un 18,9 % durante los primeros ocho meses de 2025. Las exportaciones vietnamitas hacia esta provincia china aumentaron un 29,4 % entre enero y agosto, lo que posicionó a Vietnam como el tercer socio comercial más importante de Shandong dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Aunque estas cifras son positivas, Truong Thanh Hoai señaló que aún existe un gran potencial por aprovechar, ya que el intercambio comercial entre Vietnam y Shandong representa apenas el 4,5 % del comercio total entre Vietnam y China, y solo el 2,5 % del comercio exterior total de la provincia china.

El Ministerio de Industria y Comercio reafirmó su disposición para apoyar a las comunidades empresariales de ambos lados en la implementación de proyectos y acuerdos, con el fin de lograr resultados concretos y sostenibles.



Por su parte, Nguyen Hoang Anh, subdirector de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido y presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-China, destacó la necesidad de reforzar la cooperación bilateral en un contexto global marcado por la incertidumbre. Según señaló, ambos países deben trabajar juntos para facilitar las actividades económicas, comerciales y de inversión, y reducir los riesgos asociados.



También celebró la realización de eventos que promuevan el intercambio pueblo a pueblo, fomenten la confianza mutua y fortalezcan la cooperación sustantiva entre Vietnam y China.



Durante la conferencia se firmaron 13 acuerdos de cooperación entre empresas vietnamitas y de Shandong. Además, se llevaron a cabo sesiones de networking empresarial con la participación de más de 250 compañías de sectores como maquinaria, construcción, tecnologías de la información, alimentos, agricultura, energía y nuevos materiales, entre otros./.