Vietnam y Polonia fomentan lazos estratégicos en consulta política

Varsovia (VNA)– Vietnam desea fortalecer la cooperación multifacética con Polonia, tanto a nivel bilateral como multilateral, y está decidido a trabajar con el país europeo para materializar eficazmente los compromisos y acuerdos de alto nivel, en aras de elevar los vínculos entre ambos países a un nuevo nivel, con más sustancia y eficiencia, afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang.



Funcionarios participantes en la cita (Foto: VNA)

La funcionaria hizo tal declaración al copresidir con el secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, Władysław Teofil Bartoszewski, una consulta política a nivel de vicecancilleres entre ambos países, el 8 de julio (hora local) en Varsovia.



En la cita, el anfitrión remarcó que Polonia valora la amistad forjada y consolidada sobre la base de la confianza política, los intereses y valores comunes entre ambos países en los últimos 75 años. Destacó que ambas naciones poseen ahora todos los fundamentos para impulsar la cooperación mutuamente beneficiosa en todos los sectores, especialmente en economía, comercio e inversión, en pos del desarrollo y la prosperidad de sus pueblos y para contribuir a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.



Por su parte, Thu Hang expresó su satisfacción por copresidir la consulta política en un contexto en el que ambas partes conmemoran los 75 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y están impulsando activamente los lazos bilaterales.



Ambas partes acordaron que, en el próximo período, coordinarán estrechamente para preparar cuidadosamente las visitas de alto nivel, creando una sólida base político-diplomática y legal para establecer e implementar un mecanismo de cooperación a largo plazo entre ambos países. Además, organizarán regularmente consultas políticas entre las dos Cancillerías para coordinar y supervisar la materialización de los acuerdos de alto nivel y promover la cooperación en campos específicos.



Confirmaron que continuarán intercambiando y apoyando las candidaturas del otro en las instituciones de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales. Vietnam apoya a Polonia en el fortalecimiento de sus relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y Polonia, a su vez, respalda al país indochino en la mejora de sus nexos con la Unión Europea (UE).



En cuanto a la cooperación económico-comercial y de inversión, ambas partes reconocieron el desarrollo positivo del comercio bilateral, que en 2024 alcanzó 3,4 mil millones de dólares, un aumento del 23% con respecto al año anterior.



Enfatizaron la necesidad de implementar eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), eliminar barreras técnicas y abrir mercados para los productos de cada uno, especialmente aquellos en los que ambas partes tienen fortalezas como bienes agrícolas, forestales y acuícolas, confecciones textiles, calzado, equipos médicos y productos farmacéuticos, con el fin de aumentar aún más el trasiego mercantil y garantizar el equilibrio comercial.



Los dos funcionarios convinieron en esforzarse por promover la ratificación e implementación del Tratado de Protección de Inversión Vietnam-UE (EVIPA), con el fin de crear condiciones para que las empresas de ambos países aprovechen las oportunidades e inviertan de manera conveniente, segura y efectiva en proyectos y sectores potenciales de cada parte.



Thu Hang solicitó a Polonia y a la UE que reconozcan los esfuerzos de Vietnam en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y solicitó que se alce la voz para que la Comisión Europea retire pronto la tarjeta amarilla impuesta a los productos pesqueros del país sudesteasiático.

Ambas partes también apoyaron la participación activa de las agencias y empresas de defensa y seguridad de los dos países en exposiciones y eventos relacionados que se celebren en cada nación. Al mismo tiempo, se comprometieron a incrementar el intercambio de experiencias y promover la cooperación en la lucha contra el ciberdelito, el crimen organizado, el terrorismo y el tráfico de drogas.



Thu Hang extendió una invitación con el deseo de que Polonia envíe una delegación de alto nivel para asistir a la ceremonia de firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, que tendrá lugar en Hanoi en octubre venidero.



Además, los dos funcionarios concordaron estrechar la cooperación cultural y educativa, incluyendo la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita y el polaco. Se comprometieron a apoyar a las aerolíneas para que estudien la pronta apertura de vuelos directos entre las capitales y las principales ciudades de ambos países, con el fin de promover el turismo, el intercambio pueblo a pueblo, así como el comercio y la inversión.



Subrayaron también la necesidad de explotar el potencial y el margen de cooperación en campos como la exploración, extracción y procesamiento de minerales, el desarrollo de la energía verde y renovable, la alta tecnología, la industria de semiconductores y la inteligencia artificial, entre otros.



En cuanto a cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo, expresaron preocupación por la tensión en algunas regiones y urgieron a que las partes involucradas muestren contención, no usen la fuerza ni amenacen con su uso, y resuelvan las disputas y conflictos por medios pacíficos basados en el derecho internacional, particularmente la Carta de las ONU.



Respecto al Mar del Este, ambas partes destacaron la importancia de garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación aérea y marítima en esa zona, así como el respeto al derecho internacional, especialmente la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982.



El mismo día, la vicecanciller Le Thi Thu Hang se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, quien valoró la amistad tradicional entre ambos países y enfatizó que, en el contexto de la compleja y cambiante evolución de la situación regional y mundial, las dos partes deben coordinar estrechamente para enfrentar los desafíos globales, contribuyendo a mantener la paz y la estabilidad, así como la cooperación en ambas regiones.



A su vez, Thu Hang reafirmó que Polonia es un socio importante de Vietnam en Europa Central y Oriental y sugirió que Hanoi y Varsovia deben aprovechar los 75 años de amistad tradicional, así como el potencial, las fortalezas y la posición de Vietnam en la ASEAN y de Polonia en la UE, para promover conjuntamente la cooperación en nuevas áreas, en pos de los objetivos de desarrollo de cada país, así como la paz, la cooperación y el desarrollo en el mundo./.