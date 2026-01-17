Vietnam y ONU intensifican cooperación en transformación digital y ciberseguridad

El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibe a Amandeep Singh Gill, secretario general adjunto de las Naciones Unidas (ONU) y enviado especial para la Tecnología. (Fuente: VNA)

Dirigentes vietnamitas mantuvieron hoy en Hanoi encuentros de trabajo con Amandeep Singh Gill, secretario general adjunto de las Naciones Unidas (ONU) y enviado especial para la Tecnología, con el fin de fortalecer la cooperación en transformación digital, ciberseguridad, inteligencia artificial (IA) y ciencia y tecnología.

Al recibir al alto funcionario de la ONU, el general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, destacó el papel y el apoyo de la mayor organización multilateral a Vietnam en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un contexto en el que el país impulsa de forma decidida la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como nuevos motores de su modelo de desarrollo.

Reafirmó la disposición del Ministerio de Seguridad Pública a intensificar la cooperación con los organismos de la ONU en la lucha contra la delincuencia transnacional, el terrorismo, el mantenimiento de la paz y la garantía de la seguridad del ciberespacio.

Subrayó que la transformación digital debe avanzar acompañada de garantías de seguridad, y propuso que la ONU continúe apoyando a Vietnam en la implementación de proyectos de transformación digital seguros e inclusivos, así como en el fortalecimiento de las competencias digitales, la seguridad digital comunitaria y las capacidades en ciberseguridad y protección de datos.

Asimismo, Vietnam manifestó su interés en recibir asesoramiento y compartir experiencias internacionales en gobernanza de la IA y de los datos, además de establecer un mecanismo de diálogo periódico sobre tecnología digital y seguridad tecnológica.

Por su parte, Amandeep Singh Gill felicitó a Vietnam por sus avances en transformación digital y por su creciente papel en iniciativas y acuerdos internacionales relacionados con la IA y la ciberseguridad, y reafirmó el compromiso de la ONU de seguir apoyando al país en la elaboración de marcos normativos, estándares de gobernanza tecnológica y en el fortalecimiento de las capacidades para prevenir y combatir la ciberdelincuencia, en beneficio de la comunidad internacional.

Ese mismo día, el viceprimer ministro Nguyen Chi Dung sostuvo un encuentro con Amandeep Singh Gill con motivo de la participación de la delegación de la ONU en la VI Conferencia de Ministros Digitales de la ASEAN, celebrada en Hanoi.

En la reunión, el subjefe de Gobierno informó sobre los avances del país en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, respaldados por la promulgación de importantes resoluciones y leyes, así como por la definición de sectores tecnológicos estratégicos, y destacó que Vietnam se consolida como un destino atractivo para los principales grupos tecnológicos internacionales.

Al valorar positivamente la cooperación entre ambas partes en el ámbito científico-tecnológico, Chi Dung expresó el deseo de que la ONU continúe acompañando y apoyando a Vietnam en el fortalecimiento de las capacidades digitales de expertos y científicos, contribuyendo así al desarrollo común de la región y del mundo./.