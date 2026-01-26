Vietnam y Laos profundizan vínculos tras visita de Thongloun Sisoulith

Las relaciones entre Vietnam y Laos son un activo compartido invaluable, un fulcro estratégico para la estabilidad, el desarrollo y la integración de cada país, y también una fuente de fortaleza y motivación para que las dos naciones continúen preservándola, desarrollándola y transmitiéndola a las generaciones futuras.



El presidente vietnamita, Luong Cuong, y el secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. Foto: Lam Khanh – VNA



Así lo afirmó hoy el presidente vietnamita, Luong Cuong, durante una reunión con el secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, quien realiza una visita de Estado en el país.



El mandatario anfitrión felicitó a Thongloun Sisoulith por su reelección como secretario general del Comité Central del PPRL, del XII mandato, lo que refleja la alta confianza y reconocimiento del Partido, el Estado y el pueblo de Laos por sus importantes y efectivas contribuciones en los últimos años.



El hecho de que el líder laosiano eligió a Vietnam como el primer país para visitar después de la exitosa celebración del XII Congreso Nacional del PPRL tiene una profunda trascendencia política, reafirmando la firme determinación de los líderes y pueblos de ambos países de preservar, cultivar y desarrollar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica, reiteró.



Panorama de la reunión. Foto: Lam Khanh – VNA



El dirigente subrayó que Vietnam siempre apoya de manera integral a Laos y hará todo lo posible, junto con el Partido, el Estado y el pueblo del país vecino, para preservar, cultivar y profundizar aún más la solidaridad especial entre ambas naciones indochinas.

En el contexto de las complejas y volátiles situaciones regionales y globales, enfatizó que fortalecer la solidaridad y los lazos estrechos entre los dos países, compartir información regularmente y coordinar estrechamente sus posturas es más necesario y significativo que nunca, apoyándose mutuamente para alcanzar con éxito los objetivos de desarrollo de cada Partido y nación, puntualizó.



A la vez, el visitante felicitó al Partido Comunista de Vietnam (PCV) por la exitosa organización de su XIV Congreso Nacional, que adoptó muchas resoluciones y orientaciones importantes sobre el desarrollo socioeconómico del país en el nuevo período.



También expresó su confianza en que bajo el liderazgo del PCV, Vietnam continúe logrando muchos éxitos nuevos e incluso mayores, avanzando firmemente hacia una nueva era de desarrollo e implementando con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



El líder laosiano afirmó que trabajará junto con el Partido y Estado de Vietnam para cultivar y promover los nexos bilaterales, haciéndolos cada vez más profundos y prácticos, por los objetivos de desarrollo de cada nación.



Al discutir las futuras direcciones de cooperación, Luong Cuong comentó que ambas partes consideran la cohesión estratégica en las relaciones políticas como un pilar clave que desempeña el papel de orientación general para la colaboración bilateral.



Los dos dirigentes acordaron intensificar aún más la cooperación en materias de defensa y seguridad, como aportes a mantener la estabilidad de política y el orden social de cada país, así como coordinar en la aceleración del ritmo de la implementación de proyectos de colaboración clave, creando así nuevos avances en las relaciones de economía, comercio e inversión.



Asimismo, abogaron por seguir coordinándose estrechamente en la organización de actividades para conmemorar las principales fiestas de los dos países de una manera práctica, efectiva y profunda; aumentar el intercambio de posturas sobre cuestiones estratégicas y apoyarse mutuamente en foros multilaterales.



Luong Cuong y Thongloun Sisoulith expresaron su satisfacción y confianza en que, sobre la sólida base de los vínculos de solidaridad especial entre los dos países, las relaciones bilaterales sigan profundizándose, satisfaciendo así los requisitos del desarrollo en la nueva era de cada parte./.