Vietnam y Japón fortalecen vínculos en el Día Empresarial 2025

Tokio (VNA) - El evento "Día Empresarial Vietnam-Japón 2025" con el tema "Cooperación de negocios sin fronteras" se realizó recientemente en Tokio para que empresas de ambos países intercambiaran experiencias y establecieran orientaciones de desarrollo.

La Asociación de Vietnam en Japón, la VJBA y la Academia de Costura Ushiyama firman un acuerdo de cooperación. (Foto: VNA)





Al intervenir en la reunión, Tong Kim Giao, presidenta de la Asociación de Empresas de Vietnam en Japón (VJBA), explicó que esta iniciativa anual permite evaluar la conexión entre las economías, las culturas y las comunidades empresariales de ambas naciones y pensar juntos en planes futuros.



Por su parte, el ministro consejero de la Embajada de Hanoi en Tokio, Nguyen Sau, enfatizó que en un contexto de fuerte transformación dentro del país indochino, las empresas vietnamitas en Japón son una fuerza pionera, un puente importante que conecta cada vez más a las dos economías.



La Resolución No. 68 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo económico privado ha creado condiciones favorables para que las empresas domésticas se desarrollen de manera rápida y sostenible, contribuyendo al progreso de la economía nacional y a la materialización del objetivo de convertir a Vietnam en un país desarrollado de altos ingresos, enfatizó.

También destacó el desarrollo fructífero de las actividades de la VJBA, sobre todo la promoción de inversiones, lo que ha fortalecido la colaboración en materias de economía y comercio entre los dos países.



En la cita, los participantes compartieron conocimientos sobre las dificultades y los desafíos para las actividades de negocios en Japón, analizaron cuestiones de impuestos corporativos y brindaron perspectivas prácticas para ayudar a las empresas a optimizar el cumplimiento legal y la transparencia financiera.



Asimismo, valoraron perspectivas de cooperación en el campo de la promoción del comercio y la inversión entre los dos países en el futuro, un tema actual y estratégico, especialmente ante el positivo desarrollo de las relaciones bilaterales.



El primer Día Empresarial Vietnam-Japón se efectuó en 2023. El encuentro también sirvió para conmemorar el décimo aniversario del establecimiento de la VJBA y los 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.



Después de tres ediciones, el evento se ha vuelto cada vez más sustancial, convirtiéndose en un espacio confiable para que las empresas vietnamitas y japonesas mantengan el espíritu de aprendizaje y creatividad, cooperen juntas para enfrentar las dificultades y los desafíos y compartan ideas para el futuro./.