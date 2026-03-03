Vietnam y Japón consolidan su Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - La Embajada de Japón en Vietnam celebró esta noche en Hanoi una recepción oficial con motivo del 66º aniversario del natalicio del emperador Naruhito, en un contexto marcado por el fortalecimiento sostenido de las relaciones bilaterales.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Al acto asistieron el viceprimer ministro Bui Thanh Son; el ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung; el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu; así como representantes de diversos ministerios, autoridades locales, empresas y miembros del cuerpo diplomático.

Durante su intervención, el ministro Nguyen Manh Hung destacó que, tras casi 53 años de relaciones diplomáticas y más de dos años desde la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo, Vietnam y Japón han logrado una cooperación amplia, sustantiva y eficaz en todos los ámbitos. Subrayó que la relación bilateral se ha convertido en uno de los modelos más exitosos de cooperación de Vietnam, respaldada por una alta confianza política.

En el terreno económico, Japón continúa siendo uno de los principales socios de Vietnam: lidera la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), ocupa el segundo lugar en cooperación laboral, el tercero en inversión y turismo, y el cuarto en comercio. En 2025, el intercambio comercial bilateral superó por primera vez los 50 mil millones de dólares. A ello se suma el fortalecimiento de la cooperación entre localidades y los intercambios pueblo a pueblo, que consolidan la base social de la relación.

La ciencia, la tecnología y la transformación digital emergen como ejes estratégicos de la nueva etapa. Ambos países amplían su colaboración en áreas de vanguardia como la inteligencia artificial (IA), la infraestructura 5G, los semiconductores, el diseño de circuitos integrados y la formación de talento altamente calificado. Vietnam participa además desde fases iniciales en la iniciativa Proceso de IA de Hiroshima promovida por Japón.

El ministro reafirmó que Vietnam mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de relaciones, en la que Japón ocupa un lugar prioritario como socio estratégico de largo plazo y aliado confiable en la nueva era de desarrollo basada en el conocimiento y la innovación.

Expresó su confianza en que la Asociación Estratégica Integral seguirá profundizándose en beneficio mutuo y en favor de la estabilidad regional y global.

Por su parte, el embajador de Japón en Hanoi, Ito Naoki, evocó la visita realizada hace 17 años por el entonces Príncipe Heredero y resaltó los avances alcanzados por Vietnam en su proceso de desarrollo.

También felicitó el éxito del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam y manifestó su respaldo a la estrategia de “era de ascenso nacional” impulsada por el secretario general To Lam.

Según el diplomático, la cooperación económica atraviesa una etapa favorable. En 2025, la inversión extranjera directa japonesa en Vietnam superó los 3 mil millones de dólares, un 13% más que el año anterior. Ambas naciones prevén reforzar la colaboración en transición verde, transformación digital, semiconductores e IA.

En materia de defensa y seguridad, los lazos alcanzaron un nuevo nivel con la celebración del Diálogo 2+2 de viceministros de Relaciones Exteriores y Defensa en Tokio en diciembre de 2025, además de intercambios entre las fuerzas navales de ambos países.

De cara al 15º aniversario del terremoto y tsunami de marzo de 2011 en Japón, Ito Naoki agradeció la solidaridad mostrada por Vietnam y confirmó que su país continuará apoyando la gestión de desastres naturales, incluido un préstamo concesional de AOD por 330 millones de dólares para fortalecer la capacidad de respuesta ante el cambio climático.

Con la vista puesta en el futuro, el embajador expresó su expectativa de que el intercambio de visitantes entre ambos países supere los 2 millones de personas en 2030./.