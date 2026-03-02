Vietnam y Grecia impulsan cooperación parlamentaria y coordinación multilateral

Hanoi (VNA) - Vietnam y Grecia deben fortalecer la confianza política y ampliar la cooperación mediante el intercambio de delegaciones a todos los niveles y canales; compartir experiencias en legislación y supervisión, y coordinar acciones en foros multilaterales como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP), patentizó hoy el presidente de la Asamblea Nacional del país indochino, Tran Thanh Man.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha), recibe al primer vicepresidente del Parlamento Helénico, Ioannis Plakiotakis (Foto: VNA)





Al recibir en Hanoi al primer vicepresidente del Parlamento Helénico (Parlamento de Grecia), Ioannis Plakiotakis, el dirigente anfitrión enfatizó que la visita reviste gran importancia, ya que refleja el profundo interés del Parlamento y del pueblo griego en los vínculos bilaterales.



Tras valorar positivamente los recientes logros socioeconómicos de Grecia, destacó que Vietnam desea profundizar la amistad y la cooperación multifacética con ese país.



Asimismo, señaló que ambas naciones aún cuentan con amplio potencial para impulsar la colaboración en sectores donde existen fortalezas y alta complementariedad, como la economía azul, el transporte marítimo, la logística, las energías renovables, la transformación digital, la transición verde y la innovación.



Propuso reforzar especialmente el pilar económico, en particular en los ámbitos marítimo y agrícola. También pidió que el Parlamento Helénico aliente a otros países europeos a ratificar prontamente el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), y que la Comisión Europea retire la “tarjeta amarilla” aplicada a los productos pesqueros vietnamitas.

Por su parte, Ioannis Plakiotakis manifestó su admiración por el país y el pueblo vietnamitas, y resaltó que el pasado heroico y los valores compartidos de paz e independencia han estrechado los lazos entre ambas naciones.

Confirmó además que Grecia desea promover una cooperación integral con Vietnam tanto a nivel parlamentario como gubernamental, así como en el marco de las Naciones Unidas, especialmente en el contexto de que Atenas asume el papel de miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

Coincidiendo con las valoraciones del anfitrión, el visitante abogó por intensificar el intercambio de delegaciones entre comités especializados y parlamentarios jóvenes de ambos órganos legislativos; fortalecer el papel de los Grupos Parlamentarios de Amistad como puente de conexión; y explorar el impulso de la cooperación económica en áreas donde Grecia posee ventajas, como la construcción, la energía y los asuntos marítimos.

Ambas partes acordaron mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en foros multilaterales e internacionales; fomentar la cooperación entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea, así como en mecanismos interparlamentarios regionales y globales; respaldar el multilateralismo y defender el derecho internacional.



Reiteraron la importancia de resolver las disputas por medios pacíficos y diplomáticos, sobre la base del derecho internacional, y de garantizar la seguridad, protección y libertad de navegación en las zonas marítimas de la región y del mundo.



En la ocasión, Plakiotakis transmitió los saludos y la invitación del presidente del Parlamento Helénico, Nikitas Kaklamanis, para que Thanh Man visite Grecia./.