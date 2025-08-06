Vietnam y Granada promuevan relaciones de cooperación

Saint George (VNA) Vietnam desea profundizar aún más las relaciones con Granada en el futuro, afirmó el embajador vietnamita en Venezuela, concurrente en Saint George, Vu Trung My, al reunirse con la gobernadora general del país insular, Cecile La Grenade, para entregarle sus cartas credenciales.



La gobernadora general de Granada, Cecile La Grenade, recibe al embajador vietnamita en Venezuela, concurrente en Saint George, Vu Trung My, y su esposa. (Foto cortesía de la Embajada de Vietnam en Venezuela)

Vu Trung My expresó su honor de asumir la responsabilidad de embajador de Vietnam en Granada, al mismo tiempo, afirmó que continuará haciendo esfuerzos para promover la amistad y la cooperación en todos los campos entre ambas naciones.



El diplomático enfatizó que Vietnam persiste en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de relaciones.

Por su parte, Cecile La Grenade extendió sus felicitaciones por los hitos en la construcción y desarrollo nacional de Vietnam.



Reiteró su confianza en que con sus experiencias Trung My hará importantes contribuciones al fortalecimiento de los nexos bilaterales en el futuro.



En la ocasión, la dirigente agradeció al presidente vietnamita, Luong Cuong, por invitarla a asistir a la ceremonia de firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia que se realizará en Hanoi los días 25 y 26 de octubre; y dijo que Granada enviará representantes a este importante evento.



Durante su estancia en el país caribeño, Trung My fue recibido por el primer ministro y presidente del Congreso Democrático Nacional (NDC) de Granada, Dickon Mitchell.

En el encuentro, las dos partes acordaron promover aún más las relaciones de amistad y cooperación entre el NDC y el Partido Comunista de Vietnam, creando una base política favorable para fortalecer los lazos entre los dos países en todos los campos.



Con anterioridad, el embajador vietnamita se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Desarrollo de las Exportaciones de Granada, Joseph Andall, quien anifestó su esperanza de que los dos países continúen coordinándose estrechamente y apoyándose mutuamente en foros multilaterales y organizaciones internacionales, y pronto promuevan las negociaciones y la firma del Acuerdo de Exención de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, así como el Tratado para Evitar la Doble Tributación para crear un corredor legal favorable destinado a promover las relaciones bilaterales en el futuro.



Por su parte, Trung My formuló votos porque Granada pronto reconozca el mecanismo de economía de mercado de Vietnam y apoye a la candidata de la nación indochina para el cargo de juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para el período 2026-2035./.