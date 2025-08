Vietnam y Egipto promueven cooperación en defensa

El Cairo (VNA) En las buenas relaciones entre Vietnam y Egipto, la cooperación en defensa es un área que capta la atención especial de los líderes de los dos países y tiene mucho espacio para desarrollarse, afirmó el ministro de Defensa, general Phan Van Giang.



Panorama de la reunión entre el ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y su homólogo egipcio, general Abdel Mageed Saqr. (Fuente: VNA)

Phan Van Giang dio a conocer tal afirmación en una reunión con su homólogo egipcio, general Abdel Mageed Saqr, organizada la víspera en el marco de la visita de Estado del presidente vietnamita, Luong Cuong, al país africano.



El representante vietnamita subrayó que aunque geográficamente distantes, ambas naciones siempre han mantenido las relaciones de amistad tradicionales, tanto durante la pasada lucha por la independencia nacional como en la causa de la construcción y el desarrollo nacional actual.



El viaje del presidente Luong Cuong reafirmó una vez más el respeto y el deseo de Vietnam de promover los nexos de cooperación con Egipto, reiteró.



Al compartir sus puntos de vista sobre la situación mundial y regional de interés mutuo, enfatizó que Vietnam persigue consistentemente su política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores; ser amigo y estar dispuesto a cooperar con países y organizaciones internacionales por la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo; y luchar persistentemente para resolver todas las disputas y desacuerdos por medios pacíficos sobre la base del derecho internacional.



Vietnam persiste en la política de defensa de “cuatro no”: no participar en alianzas militares; no alinearse con un país para dañar a otro; no permitir la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional o su uso contra otros países; no utilizar la fuerza o amenazar con usarla en las relaciones internacionales, compartió.

A la vez, Abdel Mageed Saqr expresó su admiración y felicitó a Vietnam por sus logros de desarrollo en los últimos tiempos, y valoró altamente el papel del país indochino en la promoción de la paz y la estabilidad en la región y el mundo.



La parte anfriona también enfatizó la importancia de la cooperación en defensa en la relación general entre los dos países y dijo que Egipto desea fortalecer la cooperación con Vietnam en este campo.



En la ocasión, las dos partes acordaron continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de defensa, centrándose en el impulso del intercambio de delegaciones de todos los niveles; en el aumento de la coordinación en el campo del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la formación del personal, entre otros aspectos.



Phan Van Giang y Abdel Mageed Saqr expresaron su convicción de que con la base sólida y los resultados importantes alcanzados durante esta visita del presidente Luong Cuong, la cooperación de defensa entre los dos países tendrá un desarrollo revolucionario en el futuro, convirtiéndose en uno de los pilares importantes de los lazos Vietnam-Egipto, como contribución a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.



El Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam da la bienvenida a las delegaciones de defensa egipcias que visitan y trabajan en Hanoi y se espera que ambas partes incrementen el contacto en eventos multilaterales.



Van Giang sugirió que los dos países consideren establecer las Agregadurías de Defensa permanentes en cada país; al mismo tiempo, expresó su confianza en que Abdel Mageed Saqr y su cartera creen condiciones para que el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel) investigue y explore el mercado en Egipto en el futuro, como aportes a la colaboración bilateral en materias de ciencia - tecnología, telecomunicaciones y transformación digital.



En el encuentro, los Ministerio de Defensa de los países firmaron una Carta de Intención para promover la cooperación en la materia.



En el mismo día, el mayor general Pham Manh Thang, jefe del Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, visitó la Oficina de Enlace con Organizaciones Internacionales del Ministerio de Defensa de Egipto.



Pham Manh Thang y el general de brigada Ayman Shebl Habib, jefe de dicha Oficina intercambiaron experiencias y acordaron apoyarse mutuamente para mejorar la capacidad y contribuir más a la paz mundial.



En esta ocasión, ambas partes firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el ámbito del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas./.