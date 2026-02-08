Vietnam y EE.UU. fortalecen lazos económicos y diplomáticos

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, y la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Allison Hooker. Fuente: VNA

Vietnam concede gran importancia a su asociación estratégica integral con Estados Unidos y espera que ambas partes mantengan contactos regulares de alto nivel y continúen profundizando la cooperación bilateral en diversos ámbitos, especialmente en economía, comercio, inversión, ciencia, tecnología e innovación.



Así lo afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, durante un encuentro de trabajo con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Allison Hooker.



En la reunión. Fuente: VNA



La reunión tuvo lugar en el marco de la participación de la vicecanciller vietnamita en la sexta ronda de negociaciones para un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado entre ambas naciones, celebrada en Washington del 2 al 6 del presente mes.



La funcionaria vietnamita expresó su satisfacción por el desarrollo fructífero de la asociación estratégica integral entre ambos países en los últimos tiempos.

Asimismo, informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), en particular los objetivos y orientaciones de desarrollo del país en la nueva era, así como su política exterior.



En cuanto a la cooperación económica y comercial bilateral, reiteró que Vietnam aspira a desarrollar relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos de manera equilibrada y sostenible, basadas en los intereses, capacidades e instituciones de cada parte.



Al destacar el importante papel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la promoción de la cooperación regional, Minh Hang agradeció a Estados Unidos por su apoyo y estrecha colaboración con Vietnam en su participación en APEC a lo largo de los años.



Además, subrayó que la organización del Año de APEC 2027 constituye una actividad de política exterior multilateral de máxima prioridad para Vietnam en el próximo período, y que el país se ha preparado activamente en todos los ámbitos.



En su calidad de vicepresidenta permanente del Comité Nacional para APEC 2027, solicitó a Estados Unidos que continúe brindando apoyo y coordinando estrechamente con Vietnam para la preparación y organización exitosa del evento.



Por su parte, Allison Hooker felicitó calurosamente el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y expresó su confianza en las perspectivas de desarrollo de Vietnam, así como en la evolución positiva de las relaciones bilaterales.



Asimismo, manifestó su deseo de que los vínculos entre ambos países mantengan su ritmo de crecimiento, incluida la pronta conclusión de un acuerdo comercial recíproco, equilibrado y justo, que siente una base sólida para impulsar aún más la cooperación entre Estados Unidos y Vietnam en diversos campos.



Al valorar altamente el papel y el prestigio de Vietnam como anfitrión del Año APEC por tercera vez, afirmó que Estados Unidos cooperará estrechamente con el país sudesteasiático para garantizar el éxito del evento.

