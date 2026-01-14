Vietnam y EE. UU. dialogan sobre cooperación partidista

Nueva York (VNA) - El jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, Do Hung Viet, sostuvo una reunión en Nueva York con funcionarios del Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA) para debatir varios temas de interés común como la situación internacional, los preparativos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y medidas para fortalecer la cooperación partidista.

La parte vietnamita en el encuentro. Foto: Thanh Tuan - VNA

El embajador Do Hung Viet ofreció una visión general de los preparativos y las principales orientaciones del XIV Congreso Nacional, enfatizando que este es un evento importante para resumir los 40 años de Doi Moi (Renovación), evaluar los resultados de la implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional y determinar los objetivos para el desarrollo nacional en la próxima fase.

Los documentos del XIV Congreso Nacional reafirman el camino de construcción y defensa de la Patria según la orientación socialista en un contexto internacional y regional complejo y cambiante, con particular énfasis en la estrecha combinación del desarrollo, la protección del país y los asuntos internos con la situación externa, detalló.



En materia de política exterior, compartió que Vietnam sigue persiguiendo firmemente su camino de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación, desarrollo, multilateralización y diversificasión de las relaciones exteriores; asegurando los más altos intereses nacionales basados en los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas; cooperando sobre una base de igualdad y mutuamente beneficiosa; siendo un amigo, un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional; y participando activamente en la solución de problemas comunes de la región y del mundo.

En el nuevo contexto, se espera que los documentos incluyan muchos contenidos importantes con algunos principios rectores innovadores sobre política exterior e integración internacional, en particular la opinión de que "fortalecer la defensa y la seguridad nacionales y promover la política exterior y la integración internacional son tareas cruciales y continuas", señaló.



Do Hung Viet afirmó que Vietnam valora y desea desarrollar aún más las relaciones amistosas y la cooperación con el CPUSA, considerándolo un canal importante que contribuye a profundizar la base del entendimiento y el sentimiento entre los pueblos de los dos países.





En el encuentro. Foto: Thanh Tuan - VNA

Por su parte, Joe Sims, copresidente del CPUSA, expresó su alegría y profunda impresión por el éxito de la Revolución vietnamita y valoró los grandes e integrales logros que el país indochino ha alcanzado en la construcción y desarrollo nacional, bajo el liderazgo del PCV en las últimas décadas.



Los éxitos de Vietnam no solo demuestran el coraje, la sabiduría y las políticas correctas del Partido, sino que también sirven como evidencia vívida de la vitalidad del camino de desarrollo que la nación sudesteasiática ha elegido.



Delegados en el encuentro. Foto: Thanh Tuan - VNA



El CPUSA expresa su orgullo y confianza en que el XIV Congreso Nacional del PCV continuará creando nuevo impulso, marcando el comienzo de una era de desarrollo notable, llevando a Vietnam a un progreso rápido y sostenible, asegurando una vida más próspera y feliz para la gente y mejorando continuamente la posición del país, apuntó.



También formuló votos porque los dos Partidos continúen intensificando las actividades del intercambio y colaboración en los próximos tiempos.



Las dos partes compartieron puntos de vista que defienden el derecho internacional, el multilateralismo y el papel de la ONU; enfatizaron la importancia de promover voces a favor de la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible. Además, resaltaron que el aumento de las conexiones entre las fuerzas progresistas, el movimiento obrero y el movimiento por la paz es de importancia práctica, así como el respeto de los principios de la Carta de la ONU./.