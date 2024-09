Vietnam y Cuba, símbolo de amistad, hermandad y solidaridad

La Habana (VNA) - La próxima visita del secretario general del Partido Comnista y presidente de Vietnam, To Lam, será una visita que va a reforzar y profundizar los lazos de amistad históricos entre Vietnam y Cuba, afirmó Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).



El héroe cubano Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). (Fuente: VNA)



Durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en La Habana, el presidente del ICAP evaluó que además de la importancia política, la visita brindará varios resultados alentadores de los acuerdos económicos, de la política exterior y las coincidencias entre los dos países en la lucha por la paz en el mundo. La visita también resulta un momento lindo por el tipo de relaciones que existen entre Vietnam y Cuba.



"La visita del compañero To Lam, una de sus primeras visitas al exterior, después de asumir su responsabilidad, para nosotros es una indicación también de esa importancia y de lo especial que son los vínculos entre Vietnam y Cuba”, afirmó.



"Nosotros vemos el avance de la economía de Vietnam con optimismo, vemos un reflejo de la dirección del Partido Comunista en los procesos que han conducido a ese avance de la economía de Vietnam. Entendemos que la economía de Vietnam crece con un dinamismo notable comparado con los niveles de crecimiento de las economías de la propia región o del mundo, y creo que han existido acuerdos entre las direcciones de Cuba y las direcciones de Vietnam que ponen en práctica mecanismos de comercio, de inversiones de Vietnam en Cuba”, expresó.



Fernando González planteó que Vietnam es el único país del mundo que tiene una concesión en la Zona Especial de Desarrollo en Mariel, lo que muestra la confianza mutua, el deseo y la voluntad de Vietnam de contribuir al esfuerzo de Cuba por su desarrollo.



Manifestó la convicción de que esos vínculos continuarán fortaleciéndose y desarrollándose. Las visitas de alto nivel también contribuye a buscar maneras y mecanismos en circunstancias complejas para el mundo y para Cuba, con el fin de encontrar espacios para que Vietnam esté más presente en los esfuerzos de Cuba para salir adelante a pesar del bloqueo.



Agradeció la solidaridad y la comprensión que Vietnam siempre dedica a Cuba y mostró la certeza de que esta visita contribuirá a elevar la cooperación en la economía, la inversión, el comercio, a niveles superiores.



Según Fernando González, Vietnam y Cuba tienen experiencias en el desarrollo del turismo, por lo que se pueden intercambiar entre sí. Además, Cuba tiene fortalezas en el ámbito de la biotecnología, la farmacéutica y los servicios médicos, los cuales podrían ser áreas de cooperación potencial.



Expresó que la cooperación económica y comercial también ofrece un espacio importante para continuar desarrollando las relaciones bilaterales y profundizar la amistad especial entre los dos países.



Confió que todo es la voluntad política y el buen deseo de las autoridades, de los partidos y de los gobiernos de Vietnam y Cuba de avanzar en ese campo.



Expresó su emoción mencionando los sentimientos de los vietnamitas hacia Cuba. Indicó que cuando pasó el huracán que devastó la provincia de Pinar del Río, varios vietnamitas se presentaron en la Embajada de Cuba a fin de enviar suministros para ayudar al pueblo cubano.



Deseó fortalecer los vínculos con ex estudiantes vietnamitas en Cuba y organizarles un programa de regresar a ese país, donde pueden reunirse con sus amigos, o intercambiar delegaciones de todos los niveles.



Una relación institucional entre el ICAP y la Asociación de Amistad de Vietnam (VUFO) no basta, recalcó. Mostró el deseo de ampliar esos nexos a todos los territorios de Vietnam, con los de Cuba.



Según él, ambos países comparten una responsabilidad de educar a las nuevas generaciones sobre la tradición de solidaridad y amistad entre Vietnam y Cuba en un mundo donde los desafíos se vuelven cada vez más complejos./.