Vietnam y Cuba impulsan publicación de obras selectas de Fidel Castro

Durante la reunión de trabajo entre la Editorial Política Nacional Su That y el Centro Fidel Castro Ruz en Hanoi. (Foto: Editorial Política Nacional Su That)

Vietnam y Cuba fortalecen su cooperación editorial con la publicación de la colección Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas, un proyecto de alto valor político, histórico y cultural para ambos países, en el contexto de las conmemoraciones por el centenario del natalicio del líder revolucionario cubano (13 de agosto de 1926 -2026).



El tema centró la reunión celebrada el 20 de mayo en Hanoi entre la Editorial Política Nacional Su That (La Verdad) y el Centro Fidel Castro Ruz, en el marco de la visita de trabajo a Vietnam de una delegación de la institución cubana, encabezada por el doctor Réne González Barrios, del 18 al 22 de mayo de 2026.



Durante el encuentro, el profesor asociado y doctor Vu Trong Lam destacó que esta visita contribuye a consolidar y profundizar las históricas relaciones de amistad y solidaridad entre Vietnam y Cuba.



El directivo recordó que la Editorial Política Nacional Su That, fundada en 1945, es el principal órgano editorial teórico y político del Partido y el Estado vietnamitas, responsable de la publicación de numerosas obras de contenido político, jurídico y teórico, así como de materiales destinados a la divulgación internacional en varios idiomas, incluido el español.



Según Vu Trong Lam, la edición de la colección en español, inglés y vietnamita reviste una importancia especial para preservar y difundir el legado ideológico del líder revolucionario Fidel Castro Ruz, considerado por el pueblo vietnamita un amigo entrañable y símbolo de solidaridad internacional.



Tras recibir la propuesta de la parte cubana a través de la Embajada de Cuba en Vietnam, la editorial vietnamita inició de inmediato los preparativos y coordinó estrechamente con el Centro Fidel Castro Ruz las labores de revisión de contenidos, edición, diseño y perfeccionamiento de los manuscritos.



Pese a las diferencias horarias y las limitaciones de conexión, especialistas y editores de ambas partes mantuvieron un intercambio constante para garantizar el avance y la calidad del proyecto. Las dos instituciones prevén enviar por vía aérea a Cuba, antes del 1 de agosto de 2026, un primer lote de 100 colecciones en español.



Por su parte, Réne González Barrios agradeció el apoyo y la colaboración brindados por Vietnam durante la implementación del proyecto y expresó su confianza en el éxito de la iniciativa gracias al compromiso y al afecto especial que los trabajadores de la editorial vietnamita profesan hacia Cuba.



El académico cubano subrayó además que la publicación de las obras selectas de Fidel Castro tiene un significado particularmente relevante en el contexto actual, al contribuir a preservar y expandir el pensamiento del histórico líder cubano entre lectores de todo el mundo.



Actualmente, el Centro Fidel Castro Ruz avanza en la traducción de la colección al inglés con la participación de especialistas conocedores de la obra y el pensamiento de Fidel, mientras que la versión vietnamita será asumida por la Editorial Política Nacional Su That.



Ambas partes acordaron también continuar las conversaciones para desarrollar una biblioteca digital dedicada a Fidel Castro y ampliar la cooperación editorial sobre publicaciones vinculadas a las relaciones Vietnam-Cuba.



En el marco de la reunión, representantes de ambas instituciones firmaron un memorando de entendimiento orientado a reforzar la cooperación en traducción, edición, publicación y distribución de obras de valor político, teórico e histórico.



La colección Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas consta de 23 tomos y unas 16 mil páginas que reúnen de forma sistemática discursos, artículos, entrevistas, mensajes y documentos relevantes del líder revolucionario cubano a lo largo de su trayectoria política.



La obra refleja de manera integral el pensamiento, la visión política y la práctica revolucionaria de Fidel Castro, además de sus concepciones sobre la independencia nacional vinculada al socialismo, el papel del pueblo, la lucha antiimperialista y la defensa de la soberanía nacional.



Más allá de su valor histórico y teórico para Cuba, la colección mantiene plena vigencia en temas como la paz, la justicia social, el desarrollo sostenible y las relaciones internacionales, especialmente para los países en desarrollo.



La publicación conjunta de esta colección constituye, asimismo, una nueva muestra de la especial amistad, solidaridad y cooperación entre Vietnam y Cuba./.