Vietnam y China realizan patrullas conjuntas para garantizar la seguridad fronteriza

Lao Cai, Vietnam (VNA) –El Mando de la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Lao Cai coordinó con el Destacamento de Gestión Fronteriza de Honghe y el puesto de control fronterizo de entrada-salida de Hekou, en la provincia china de Yunnan, para organizar una patrulla conjunta destinada a reforzar la aplicación de la ley a lo largo de la frontera entre ambas provincias.

Los guardias fronterizos se reúnen en la línea de demarcación entre ambos países (Foto: qdnd.vn)

La operación, realizada los días 25 y 26 de agosto, tuvo como objetivo detectar y prevenir actividades delictivas como la entrada y salida ilegales, el contrabando, la trata de personas y otras infracciones transfronterizas.

Ambas partes establecieron un estado mayor conjunto y realizaron la patrulla en el tramo fronterizo comprendido entre los hitos N.º 87 y N.º 167.

Durante la misión, las dos partes cumplieron estrictamente con los compromisos de cooperación bilateral, respetando la soberanía territorial de cada país. Paralelamente a la patrulla, intercambiaron información sobre las violaciones recientes de la normativa fronteriza, en particular sobre los casos de entrada y salida ilegales, el fraude comercial y el tráfico de drogas.

Más de mil habitantes que viven en la zona fronteriza recibieron folletos de sensibilización sobre las leyes y reglamentos.

Esta operación no solo contribuye a garantizar la seguridad y el orden a lo largo de la frontera entre Lao Cai y Yunnan, sino también a estrechar aún más los vínculos de cooperación y amistad entre las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley de ambos países./.