Vietnam y China promueven cooperación en industrias verdes

En la reunión. (Foto: VNA)

La Embajada de Vietnam en China, en coordinación con el Centro de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de China, organizó hoy en Beijing el Programa de Cooperación e Intercambio en la Industria Verde Vietnam-China.



El objetivo fue fortalecer el intercambio de políticas, compartir experiencias y promover la cooperación sustantiva en la industria verde ante el cambio climático y los crecientes desafíos ambientales globales.



El programa contó con la participación de aproximadamente 80 delegados, entre ellos el embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh; el ministro consejero Hoang Van Tuan; el director general del Centro de Cooperación Internacional de la CNDR, Wu Hongliang; representantes de los Ministerios de Finanzas, Agricultura y Medio Ambiente, e Industria y Comercio de Vietnam; así como invitados de instituciones de formación, parques industriales y empresas líderes de la industria verde de ambos países.

El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, habla en el evento. (Foto: VNA)

En su discurso de apertura, el embajador Pham Thanh Binh destacó que el Partido Comunista de Vietnam y el Estado consideran el desarrollo verde y sostenible como una orientación estratégica.



Señaló que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam elevó la política ambiental al mismo nivel de importancia que la política económica y social, abriendo un nuevo espacio político para el período 2026-2030. El desarrollo verde se considera un motor clave para la reestructuración del modelo de crecimiento, a la vez que se mejora la calidad del crecimiento y la competitividad nacional.



Asimismo, destacó los logros de China en energías renovables, gestión ambiental y desarrollo del mercado de carbono, afirmando que ambos países tienen un gran potencial para ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa en la industria verde.



Por su parte, Wu Hongliang indicó que, con base en el memorando de entendimiento sobre cooperación para el desarrollo verde firmado en diciembre de 2023 entre la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y el antiguo Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam, ambas partes deberían centrarse en tres áreas principales de cooperación en el futuro: la armonización de las regulaciones hacia estándares verdes comunes, el fomento de la cooperación en manufactura verde, energía limpia y economía circular, y la mejora de los mecanismos de apoyo a largo plazo para la tecnología y los recursos humanos.



Wu señaló que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal de China, que prioriza la seguridad ecológica y el desarrollo verde y sostenible. Afirmó que la NDRC está lista para servir de puente e impulsar la cooperación entre Vietnam y China en la industria verde a un nuevo nivel.



Durante el programa, representantes del Grupo FPT de Vietnam y del Banco Comercial Conjunto de Vietnam para la Industria y el Comercio (VietinBank), junto con la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Tianjin Ziya, China Urban and Rural Holding Group, Jiangsu Bodao Intelligent Thermal Engineering y Shanghai SUS Environment, compartieron experiencias prácticas en conectividad industrial verde, modelos de zonas económicas circulares, tratamiento de aguas residuales, finanzas verdes, tratamiento de residuos sólidos y conversión de residuos en energía. Los delegados también debatieron sobre temas de interés común.



Los participantes afirmaron que el programa abrió prometedoras oportunidades de cooperación y marcó un nuevo e importante punto de partida para la colaboración bilateral.



Señalaron que el evento contribuiría a fortalecer la amistad, mejorar la conectividad estratégica, promover las fortalezas complementarias, facilitar los intercambios e impulsar proyectos de alta calidad, tecnología verde y cooperación en finanzas verdes.



Se espera que estos esfuerzos contribuyan a profundizar la Asociación Estratégica Integral de Cooperación entre Vietnam y China y a avanzar en la construcción de una comunidad vietnamita-china de futuro compartido que reviste importancia estratégica en la nueva era./.