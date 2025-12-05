Vietnam y China fortalecen programas de intercambio popular

Hanoi (VNA) – La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, recibió hoy al embajador de China en Hanoi, Ha Wei.

En la cita (Fuente: VNA)

En esta ocasión, Minh Hoai aceptó, en nombre de los líderes del Partido, el Estado y el FVP, una donación de asistencia financiera de 500.000 USD del Gobierno chino, entregada a través de la misión diplomática de China en Vietnam, para la población de las provincias recientemente afectadas por desastres naturales.

La alta funcionaria expresó su sincero agradecimiento al pueblo chino por su preocupación por Vietnam durante estos momentos difíciles.

Afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam consideran el desarrollo de una relación duradera de amistad, cooperación y estabilidad con China como una dirección constante, una opción estratégica y una de las máximas prioridades de su política exterior.

De acuerdo con Minh Hoai, en el marco general de las relaciones bilaterales, las organizaciones populares miembros de la FPV también han desarrollado numerosas y fructíferas actividades de cooperación con sus homólogos chinos. Se organizan periódicamente programas de intercambio para jóvenes, estudiantes y mujeres de ambos países.

La Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam también colabora estrechamente con la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero (CPPCF) en la organización de numerosas actividades importantes.

De cara al futuro, manifestó su deseo de que ambas partes sigan fortaleciendo los intercambios interpersonales y apoyando a las organizaciones sociales y de masas en el desarrollo de sus actividades de cooperación.

A su vez, Ha Wei destacó que los intercambios entre ambos pueblos continúan de forma positiva, en particular con el lanzamiento en China del proyecto “Ruta roja de estudio para jóvenes”, que ha reunido a 1.000 participantes.

El diplomático mostró su convicción de que ampliar la cooperación en tecnologías avanzadas y nuevos materiales sentará una base sólida para profundizar las relaciones bilaterales.

Expresó su deseo de que la FPV mantenga una estrecha coordinación con la parte china para fortalecer aún más las relaciones entre ambos países, en particular en el ámbito de los intercambios pueblo a pueblo./.