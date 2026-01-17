Vietnam y China celebran el 76.º aniversario de relaciones diplomáticas (Fuente: VNA)

Autoridades vietnamitas y chinas participaron en esta capital en un banquete conmemorativo por el 76.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (18 de enero de 1950), organizado por la Embajada de Beijing en Hanoi.

El evento contó con la presencia del viceprimer ministro vietnamita Bui Thanh Son, así como de representantes de ministerios, sectores y localidades vietnamitas, personalidades promotoras de la amistad bilateral, empresarios y estudiantes de ambas naciones.

Al intervenir en el acto, Thanh Son subrayó que, a lo largo de los últimos 76 años, los dos Partidos, los dos Estados y los pueblos de Vietnam y China han permanecido hombro con hombro, brindándose un apoyo mutuo valioso que ha contribuido al éxito de las causas revolucionarias de liberación nacional y de construcción del socialismo en cada país.



Reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas consideran siempre el desarrollo de las relaciones con China como una opción estratégica y una prioridad principal dentro de su política exterior de independencia, autodeterminación, de multilateralización y diversificación de relaciones exteriores.

Asimismo, valoró altamente los logros recientes de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral Vietnam-China, en particular el fortalecimiento de la confianza política, el impulso sustancial de la cooperación en defensa y seguridad, el desarrollo dinámico de la cooperación económica, comercial y de inversión, así como el creciente intercambio amistoso entre los pueblos de ambos países.



Destacó además que el año 2026 reviste una importancia especial para ambas naciones, cuando Vietnam celebrará el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, marcando oficialmente la entrada del país en una nueva etapa de desarrollo, mientras que China iniciará la implementación de su XV Plan Quinquenal de desarrollo socioeconómico, orientado a un crecimiento de alta calidad.

Expresó su confianza en que, bajo la orientación de los máximos dirigentes y con la determinación de todos los niveles, sectores, localidades y pueblos de ambos países, las relaciones Vietnam-China continuarán profundizándose de manera estable y sostenible a largo plazo, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz y el progreso de la humanidad.



Por su parte, el embajador chino, He Wei, valoró altamente los importantes logros alcanzados en las relaciones entre los dos Partidos y los dos países durante los últimos 76 años, y reafirmó la disposición de China a cooperar estrechamente con Vietnam para fortalecer las bases y elevar la eficacia de la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido con importancia estratégica China-Vietnam.

Manifestó su convicción de que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam se celebrará con gran éxito, abriendo una nueva etapa de desarrollo para la nación vietnamita y un nuevo y prometedor capítulo en la amistad bilateral./.