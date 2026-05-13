Vietnam y Camboya refuerzan la cooperación periodística

Hanoi (VNA) - Una delegación del Club de Periodistas de Camboya realizó una visita de trabajo a la Asociación de Periodistas de Vietnam en Hanoi el 12 de mayo, con el objetivo de fortalecer la cooperación profesional entre ambas partes.



Representantes del Club de Periodistas Camboyanos y la Asociación de Periodistas de Vietnam en la sesión de trabajo en Hanoi el 12 de mayo (Foto: VNA)





Durante el encuentro, ambas organizaciones analizaron los cambios en el panorama mediático y de las comunicaciones en medio de la transformación digital y el rápido avance de la inteligencia artificial (IA), además de explorar medidas para profundizar la cooperación entre las asociaciones de periodistas de los dos países.

Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, subjefe de la Comisión de Información, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, editor jefe del periódico Nhan Dan (Pueblo) y presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, dio la bienvenida a la delegación camboyana y compartió información sobre las actividades de la asociación y sus principales prioridades para el próximo período.

Asimismo, informó a los participantes sobre el panorama mediático en Vietnam, especialmente los desafíos que enfrenta el periodismo en la era digital ante el rápido crecimiento de las tecnologías digitales, las redes sociales y la IA.

Según Puy Kea, presidente del Club de Periodistas de Camboya, la organización fue fundada hace 26 años y actualmente cuenta con alrededor de 100 miembros que representan a más de 200 medios de comunicación de todo el país. Entre sus principales funciones destacan la capacitación de periodistas, el apoyo a las labores informativas y la difusión de información precisa y oportuna al público.

También señaló que el sector mediático camboyano enfrenta cambios acelerados impulsados por la tecnología digital, la IA y la creciente influencia de los creadores de contenido en redes sociales y los influencers digitales. En este contexto, afirmó que los periodistas profesionales necesitan mayor formación para mantenerse competitivos y preservar la calidad de la información.

Valoró positivamente la propuesta de la Asociación de Periodistas de Vietnam de reforzar la cooperación en materia de formación profesional y coordinación para afrontar los desafíos relacionados con la IA, así como de promover los intercambios culturales y artísticos.

Ambas partes acordaron fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre los medios de comunicación, compartir experiencias en formación profesional y aplicación tecnológica en el periodismo, y organizar regularmente programas de capacitación para reporteros y editores.

Asimismo, se comprometieron a intensificar las actividades de intercambio cultural, compartir información sobre el desarrollo socioeconómico de cada país y promover la aplicación de los avances científicos, tecnológicos y de inteligencia artificial en el periodismo, contribuyendo así al fortalecimiento de la amistad tradicional entre Vietnam y Camboya. /.