Vietnam y Camboya promueven cooperación sustancial

Reunión entre representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y el Ministerio de Comercio de Camboya (Foto: VNA)

Una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, encabezada por el viceministro Nguyen Manh Cuong, realizó una visita a Camboya los días 12 y 13 de enero, durante la cual se reunió con altos funcionarios camboyanos para debatir medidas destinadas a fortalecer la cooperación sustancial y efectiva entre ambos países.



Manh Cuong sostuvo hoy una conversación con la ministra de Comercio de Camboya, Cham Nimul, en la cual el funcionario vietnamita elogió la cooperación comercial bilateral, señalando que el trasiego mercantil bilateral alcanzó 11,33 mil millones de dólares en 2025.



Por su parte, Cham Nimul felicitó a Vietnam por sus recientes logros económicos y comerciales, calificándolos de valiosos referentes para Camboya. Expresó su confianza en que el país vecino continuará registrando un sólido crecimiento económico en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y a nivel mundial en el futuro próximo.



Ambas partes debatieron medidas para fortalecer la conectividad económica y comercial, con el objetivo común de elevar el valor del comercio bilateral a 20 mil millones de dólares en el tiempo venidero.



Previamente, el 12 de enero, Manh Cuong realizó una visita de cortesía a Neth Savoeun, viceprimer ministro y presidente de la Autoridad Nacional para la Lucha contra las Drogas de Camboya.

El vicecanciller vietnamita Nguyen Manh Cuong se reúne con Neth Savoeun, viceprimer ministro y presidente de la Autoridad Nacional para la Lucha contra las Drogas de Camboya. (Foto: VNA)

En la reunión, el vicecanciller vietnamita felicitó a Camboya por sus recientes logros en materia de desarrollo, incluyendo un crecimiento económico sostenido que ha contribuido a la estabilidad socioeconómica y a la mejora del nivel de vida del pueblo.



Neth Savoeun, a su vez, felicitó al país vecino por sus notables resultados en materia de desarrollo, en particular su impresionante crecimiento económico del 8,02 % en 2025, que refleja la sólida recuperación y el dinamismo de la economía nacional. También elogió el creciente papel y la posición de Vietnam en la región y el mundo, y expresó su confianza en que Vietnam organizará con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista.



Ambas partes subrayaron la importancia de fortalecer la coordinación entre ministerios, sectores y localidades, mantener y utilizar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y promover una colaboración más sólida y eficaz. Estos esfuerzos profundizarán aún más la buena vecindad, la amistad tradicional y la cooperación integral entre Vietnam y Camboya, contribuyendo al mismo tiempo a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región./.