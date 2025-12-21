Vietnam, socio económico dinámico y con gran potencial de Irlanda en ASEAN

Hanoi (VNA) - Vietnam se perfila como uno de los socios económicos más dinámicos y con mayor potencial para Irlanda dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), gracias a sus constantes esfuerzos en reforma institucional, mejora del entorno de inversión y negocios, y una sólida integración económica internacional.

John Cullen, director general de Auranta (Irlanda), grupo agrícola y de alimentación animal, presenta tecnologías y productos respetuosos con el medio ambiente adecuados para las necesidades de la transición verde de Vietnam. (Fuente: VNA)

Estos factores están sentando las bases para atraer inversiones de alta calidad, fortalecer la competitividad comercial y fomentar un crecimiento económico sostenible en las próximas décadas, destacó Phyllis Kelly, subdirector del Departamento de Promoción del Comercio y la Inversión del Ministerio de Empresas, Turismo y Empleo de Irlanda, durante el Foro de Comercio e Inversión Vietnam–Irlanda 2025, celebrado recientemente en Dublín.

El evento fue organizado por la Oficina Comercial de Vietnam en el Reino Unido, concurrente en Irlanda, en colaboración con la Embajada de Vietnam en Irlanda y Enterprise Ireland, la agencia gubernamental de desarrollo empresarial del país insular.

Según Pat O’Riordan, director para la ASEAN en Enterprise Ireland, Vietnam ocupa un lugar cada vez más relevante en la estrategia irlandesa de cooperación con el Sudeste Asiático.

Irlanda considera a Vietnam un mercado prioritario para la expansión de sus empresas, especialmente en sectores de alta tecnología, innovación, economía verde y desarrollo sostenible, aprovechando la extensa red de acuerdos de libre comercio del país asiático.

Por su parte, Le Dinh Ba, consejero y representante comercial de Vietnam en el Reino Unido y concurrente en Irlanda, reafirmó el compromiso de su país con la liberalización del comercio, la apertura de mercados y la atracción de inversiones europeas de calidad, incluida la proveniente de Irlanda.

Destacó como áreas prioritarias de cooperación las energías renovables, las finanzas verdes, la transformación digital y los sectores de alta tecnología.

Durante el foro, empresas irlandesas presentaron sus capacidades en la gestión de infraestructuras aeroportuarias, soluciones biotecnológicas y tecnologías ambientales orientadas al desarrollo sostenible.

Por su parte, compañías vietnamitas pusieron de relieve oportunidades en el sector del café, tecnologías de la información, transformación digital y desarrollo de parques industriales y tecnológicos.

El evento reunió a 50 empresas de manera presencial y a 100 de forma virtual, evidenciando el carácter complementario de ambas economías y el amplio margen para profundizar la cooperación comercial, de inversión y la integración en las cadenas de valor, en beneficio del desarrollo sostenible de las relaciones económicas bilaterales./.