Vietnam se sitúa entre los siete mejores de la Olimpiada Matemática de Asia-Pacífico 2026

Selección vietnamita en la 38.ª Olimpiada Matemática de Asia-Pacífico. Foto: VNA

Vietnam obtuvo destacados resultados en la 38.ª Olimpiada Matemática de Asia-Pacífico (APMO) 2026 al conquistar una medalla de oro, dos de plata, cuatro de bronce y tres menciones honoríficas, desempeño que le permitió ubicarse en el séptimo lugar entre los 45 países y territorios participantes.



De acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación, el comité organizador aprobó oficialmente los resultados de 417 concursantes nominados para la premiación. En esta edición se otorgaron 166 medallas, entre ellas 19 de oro, 41 de plata y 106 de bronce, además de 174 menciones honoríficas para estudiantes con actuaciones sobresalientes.



Gracias a su excelente desempeño, la delegación vietnamita alcanzó el número máximo de medallas permitido por el reglamento de la competencia. La única medalla de oro para Vietnam fue obtenida por Tran Dai Thanh Danh, estudiante de último año de la Escuela para Superdotados de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, quien logró una puntuación de 27 puntos.



Las medallas de plata fueron para Pham Dang Nguyen, alumno de la escuela secundaria especializada Hanoi-Amsterdam, y Nguyen Hoang Phuong, estudiante de la escuela secundaria especializada Phan Boi Chau, en la provincia de Nghe An, ambos con 25 puntos.



Por su parte, las cuatro medallas de bronce recayeron en Phan Thanh Huy, de la escuela Hanoi-Amsterdam; Tran Anh Quan, de la escuela especializada Le Quy Don, en Dien Bien; Nguyen Dinh Tung, de la Escuela Especializada en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Hanoi; y Nguyen Bao Khanh, de la escuela especializada Lam Son, en Thanh Hoa.



Asimismo, las menciones honoríficas fueron concedidas a Luu Trong Phuc, de la escuela especializada Phan Boi Chau; Bui Nhat Minh, de la escuela especializada de la Universidad Pedagógica de Hanói; y Vo Sy Quoc Anh, de la escuela especializada Ha Tinh.



Con estos resultados, Vietnam se ubicó en el séptimo puesto de la clasificación general, por detrás de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, India, Malasia y Singapur. El logro reafirma la calidad de la enseñanza de las matemáticas en el país, así como la eficacia de los programas de detección, selección y formación de estudiantes con talento.



La APMO 2026 se celebró el 10 de marzo en el Instituto de Estudios Avanzados en Matemáticas y contó con la participación simultánea de 45 países y territorios, ocho más que en la edición anterior.



La representación vietnamita estuvo integrada por 22 estudiantes, incluidos dos miembros del equipo nacional que participó en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) 2025 y 20 alumnos con los mejores resultados en la selección nacional de estudiantes sobresalientes del curso académico 2025-2026.



La edición de este año tuvo además un significado especial para Vietnam, al marcar su regreso a la APMO después de 25 años de ausencia. Paralelamente, el país asumirá a partir de 2026 la coordinación principal del certamen para el período 2026-2028, una responsabilidad equivalente a la de nación anfitriona, con el Instituto de Estudios Avanzados en Matemáticas como entidad encargada de la organización del concurso en territorio vietnamita./.