Vietnam se posiciona como un imán para la inversión en inteligencia artificial

Hanoi (VNA) - Vietnam se está consolidando como un destino clave para la inversión en inteligencia artificial (IA), abarcando desde la infraestructura básica hasta aplicaciones específicas, lo que abre nuevas oportunidades para su economía digital.

Panorama de la inauguración del Foro de Inteligencia Artificial de Vietnam – AI360. (Hanoi, 9 de octubre de 2025). (Fuente: VNA)

A principios de 2026, Vietnam ha captado la atención de actores internacionales. Recientemente, Russell Headlee, asistente del Secretario de Estado de Estados Unidos, encabezó una delegación de empresas estadounidenses que visitó el país para explorar oportunidades de cooperación en áreas como la IA, la infraestructura digital y la ciberseguridad.

En su visita, Headlee destacó la IA como una prioridad estratégica en la política digital de Washington, respaldada por el "Plan de Acción de IA" lanzado en julio de 2025. En este contexto, Vietnam fue elogiado por su visión clara de desarrollo de esta tecnología y por la rápida promulgación de su Ley de IA.

Este interés internacional se refleja en varios proyectos de gran envergadura. Recientemente, Create Capital Vietnam, Haimaker.ai y Vietnam DataGen anunciaron el inicio de un centro de datos de IA con capacidad de 100 MW, que contará con una inversión de mil millones de dólares, en el Parque Tecnológico de Da Nang. Asimismo, grandes empresas como Meiko Electronics (Japón) y Dassault Systèmes (Francia) han decidido invertir en infraestructura de IA en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

Vietnam está siendo reconocido como un centro competitivo en la región para el talento y la investigación en IA. Según el informe "IA en el Sudeste Asiático" de Source of Asia, aunque el país no cuenta con el mismo poder financiero que Singapur o Malasia, posee una fuerza laboral altamente calificada, con más de 500.000 ingenieros y un ecosistema de startups de IA en crecimiento. En solo tres años, el número de startups de IA en Vietnam aumentó de 60 en 2021 a 278 en 2024.

La presencia de gigantes tecnológicos internacionales como Qualcomm, Google y Meta en Vietnam subraya este cambio. Qualcomm, por ejemplo, ha abierto un centro de inversión y desarrollo (I+D) en Hanoi para IA, uno de los tres más grandes de la empresa a nivel mundial. Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm, destacó que la compañía ha elegido a Vietnam como uno de sus principales hubs de IA debido a la calidad del talento disponible en el país.

Con la entrada en vigor de la Ley de IA en marzo de 2026, Vietnam está sentando las bases para un entorno más favorable al desarrollo de esta tecnología. Además, el Gobierno vietnamita ha lanzado una estrategia nacional para el desarrollo de la IA con proyecciones hasta 2030, con el objetivo de convertir al país en uno de los tres principales centros de I+D en IA de la región.

En este marco, el Gobierno ha aprobado una serie de políticas de incentivos para atraer inversiones en I+D en sectores clave como la IA y los semiconductores, lo que refuerza aún más la posición de Vietnam como un hub emergente en el mundo de la inteligencia artificial.

Los expertos coinciden en que la IA es una pieza clave para aumentar la competitividad de Vietnam a nivel global. El profesor asociado y profesor Nguyen Ai Viet, de la Academia de Tecnología y Educación IGNITE, destacó la importancia de fomentar la "diplomacia tecnológica" y de incentivar a las empresas a invertir en I+D.

Asimismo, sugirió que el país debe contar con un sistema de financiación y mecanismos de apoyo que cumplan con los estándares internacionales. Por su parte, el profesor y doctor Tran Xuan Tu subrayó que Vietnam debe centrarse en el desarrollo de infraestructuras de datos y capacidades computacionales, además de establecer mecanismos financieros que impulsen la innovación en IA.

Vietnam está, por tanto, posicionándose como un centro estratégico en el sudeste asiático para el desarrollo de aplicaciones de IA en áreas clave como el procesamiento del lenguaje, la industria manufacturera, la agricultura y el sector fintech.

Según Source of Asia, Vietnam no necesita competir por ser un "segundo Singapur" en el ámbito de la IA. En lugar de eso, el país debería apostar por una estrategia de desarrollo sostenible centrada en el talento, la investigación y la aplicación de la IA en sectores clave. Aprovechando estas ventajas, Vietnam tiene el potencial para convertirse en un eslabón fundamental en el ecosistema de IA de la región, generando un valor significativo para todo el sudeste asiático./.