Vietnam se encamina hacia una nueva era tras 40 años de Renovación

Pancartas y lemas, pintados de un rojo vibrante, adornan las calles de Hanoi, dando la bienvenida al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. (Foto: VNA)

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam se celebra en un momento simbólico, al coincidir con los 40 años de la implementación del Doi Moi (Renovación), período en el que el país ha alcanzado importantes logros de carácter histórico, sentando bases sólidas para su entrada en una nueva etapa de desarrollo.

Así lo comentaron Renato Darsie, presidente de la Asociación Italia–Vietnam de la región de Véneto, y Franco Nube, miembro de dicha organización, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

Renato Darsie expresó su confianza en que el XIV Congreso Nacional reflejará la continuidad de las resoluciones adoptadas en el XIII Congreso y, al mismo tiempo, definirá con mayor claridad los métodos para alcanzar los objetivos trazados, considerando los profundos y acelerados cambios registrados en el mundo entre ambos eventos.

A su juicio, Vietnam tiene el potencial de convertirse en un modelo a nivel global para las naciones que aspiran y están decididas a construir un sistema socialista.

Subrayó que la edificación de un país socialista requiere políticas adecuadas para enfrentar los desafíos ambientales y planetarios, especialmente el cambio climático, así como una valoración prioritaria de las tecnologías de la información al servicio del desarrollo humano.

Darsie destacó además que el Vietnam libre, independiente, próspero y de autodeterminación de hoy es el resultado de 96 años de liderazgo y maduración del Partido Comunista de Vietnam, que ha guiado a la nación de victoria en victoria, desde la conquista de la independencia nacional y la reunificación del país, hasta la implementación del proceso de Renovación y una integración cada vez más profunda en la vida internacional, impulsando un desarrollo más rápido, sostenible e integral.



Los miembros de la Asociación Italia-Vietnam consideran que los objetivos planteados por el país son plenamente viables, dado que el Partido Comunista de Vietnam y su pueblo han establecido bases firmes durante el proceso de reconstrucción nacional para la edificación de un Estado moderno.



Asimismo, Renato Darsie valoró que los avances logrados por Vietnam en ámbitos como el sistema nacional de salud, el régimen de pensiones para garantizar una vejez digna y un sistema educativo progresista, capaz de competir con los modelos de Occidente y Oriente, continuarán consolidándose en los próximos años.

Por su parte, Franco Nube, en representación de la Asociación Italia–Vietnam, reafirmó el compromiso de la organización de seguir promoviendo la solidaridad y la amistad entre ambos pueblos, mediante un plan informativo orientado a ayudar a la sociedad italiana a comprender que Vietnam avanza hacia una nueva era -la del socialismo- y a difundir los logros alcanzados en la construcción del Estado socialista vietnamita, con miras a formular nuevas propuestas políticas y sociales acordes con la realidad de Italia./.