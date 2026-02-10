Vietnam registra récord histórico de visitantes internacionales en enero

Hanoi (VNA) - Vietnam recibió en enero de este año a casi 2,5 millones de visitantes internacionales, el mayor nivel en un solo mes de la historia del país, lo que representó aumentos mensual del 21,4% e interanual del 18,5%.

Turistas internacionales celebran el Año Nuevo 2026 en la calle peatonal Nguyen Hue, Ciudad Ho Chi Minh (Foto: Thanhnien.vn)

Representantes de la Autoridad Nacional de Turismo señalaron que no solo la cifra es impresionante, sino que también refleja una estructura de crecimiento sólida en varios segmentos del mercado.

En particular, los países asiáticos continuaron siendo el principal motor de este crecimiento, con aproximadamente 1,8 millones de turistas, lo que representa más del 73% del total. Entre ellos, Corea del Sur destacó con 490 mil visitantes.

Corea del Sur no solo es un mercado estable, sino que también mantiene un buen ritmo de crecimiento, lo que subraya el atractivo sostenido de destinos vietnamitas como sus playas, campos de golf, turismo familiar y las convenientes conexiones aéreas entre ambos países.

El crecimiento en los mercados del noreste asiático, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Europa indica que la diversificación de los destinos emisores está avanzando, lo que hace que este crecimiento sea más sostenible.

Este panorama es fundamental para que la industria turística de Vietnam siga su crecimiento en 2026 y en los años venideros, según la Administración Nacional de Turismo.

De hecho, la posición de Vietnam como destino turístico sigue consolidándose en el ámbito global. En el último año, el país se ha mantenido entre los primeros lugares en varios rankings internacionales, recibiendo premios tanto a nivel continental como mundial.

El banh mi (bocadillo vietnamita) fue reconocido como el mejor del mundo por CNN. Además, Vietnam fue seleccionado entre los 20 destinos más recomendados para viajar en invierno y se ubicó entre los 5 países ideales para viajar solo, entre otros importantes reconocimientos.

El New York Times, en su lista de los 52 destinos más relevantes para 2026, destacó a Vietnam como una potencia turística en rápido crecimiento en la región, elogiando su gastronomía, paisajes naturales —que van desde montañas hasta selvas tropicales— y su rica historia.

El periódico también señaló que las inversiones significativas en infraestructura turística, que se completarán este año, ayudarán a Vietnam a recibir una nueva ola de turistas en 2026.

Según la Autoridad Nacional de Turismo, el récord alcanzado en enero no solo es una cifra destacada, sino que marca el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento para la industria turística del país.

La industria está pasando de una fase de recuperación a una de mejora de calidad y mayor competitividad. Este éxito no es casual, sino el resultado de una combinación de estrategias que han transformado el mercado turístico internacional de Vietnam.

La Autoridad también subrayó que el Gobierno ha ampliado las exenciones de visado y ha implementado visas electrónicas de múltiples entradas, facilitando los trámites migratorios y la entrada de turistas.

Además, la expansión de nuevas rutas, la reactivación de vuelos de larga distancia y la flexibilidad en los servicios de transporte han hecho los viajes más accesibles, tanto para los mercados tradicionales como para los emergentes.

Recientemente, las campañas de promoción turística llevadas a cabo por la Autoridad y diversas localidades y empresas en mercados clave y emergentes se han diversificado continuamente.

Asimismo, la oferta de productos turísticos ha aumentado en variedad, con opciones como turismo de playa, cultural, natural, urbano, y nuevas propuestas como el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), el turismo agrícola, ferroviario, médico, de golf y cinematográfico, lo que ha atraído a diferentes segmentos de turistas.

En un contexto de creciente competencia entre destinos y rápidas transformaciones en las tendencias turísticas globales, el notable crecimiento del turismo vietnamita se destaca como un ejemplo positivo tanto a nivel regional como mundial./.