Vietnam reducirá proactivamente las exportaciones de arroz a partir de 2026

Foto de ilustración. (Fuente: https://thanhnien.vn/)

Vietnam tiene previsto exportar alrededor de 7 millones de toneladas de arroz en 2026, en comparación con los 8 millones de toneladas del año pasado, con una disminución progresiva hasta alcanzar solo 4 millones de toneladas para 2030, según lo informado por Do Ha Nam, presidente de la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA).



En sus declaraciones, Do Ha Nam explicó que 2026 presentará varios desafíos, y que el exceso de oferta global tendrá un impacto considerable sobre todos los exportadores, incluido Vietnam.



Esta reducción no responde únicamente a las condiciones del mercado, sino que también forma parte de un cambio estratégico en la industria arrocera, conforme a la Decisión 583 emitida por el Primer Ministro en mayo de 2023. Junto con la disminución de las exportaciones, el país se enfocará en mejorar la calidad y aumentar el valor del arroz, con especial énfasis en los segmentos de alta gama, indicó.



Sin embargo, reconoció que el año 2026 traerá varios retos. En lo que va de enero, Vietnam exportó alrededor de 250.000 toneladas a Filipinas, pero los precios no experimentaron fluctuaciones significativas debido a las elevadas existencias remanentes de 2025. Además, el sistema de cuotas de importación de Filipinas ha complicado las exportaciones vietnamitas, especialmente durante los períodos de cosecha más alta.



Para abordar el problema del precio del arroz para los agricultores durante la próxima cosecha de invierno-primavera, sugirió que el Gobierno y los Ministerios pertinentes tomen medidas para crear condiciones favorables que permitan a las empresas almacenar arroz temporalmente durante la temporada de cosecha. Además, propuso promover contratos intergubernamentales con países como Ghana y Singapur, lo que podría ser beneficioso para las exportaciones de este cereal.



En 2024, las exportaciones de arroz de Vietnam alcanzaron un récord de 9,2 millones de toneladas, generando ingresos por 5,8 mil millones de dólares. Sin embargo, las cifras se redujeron a 8 millones de toneladas y 4,1 mil millones de dólares el año pasado./.