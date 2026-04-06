Vietnam recibe 6,76 millones de turistas internacionales en el primer trimestre de 2026

Hanoi (VNA) En los tres primeros meses de 2026, Vietnam recibió 6,76 millones de turistas internacionales, lo que representó un aumento de 12,4% en comparación con el mismo lapso del año anterior, informó la Administración Nacional de Turismo del país.

Turistas extranjeros se fotografían con entusiasmo junto a lugareños que visten trajes tradicionales adornados con la bandera roja y la estrella amarilla. (Foto: VNA)



Tan solo en marzo de 2026, Vietnam recibió a casi 2,1 millones de turistas foráneos, de acuerdo con las estadísticas de la entidad.



La misma fuente comentó que en el primer trimestre de 2026, los viajeros que llegaron al país por transporte aéreo representaron el 82,3%; por vía terrestre (15,5%) y por ruta marítima con 2,2%.



El transporte aéreo sigue predominando, lo que refleja no solo la capacidad de conectividad aérea de Vietnam, sino también la confianza de los turistas internacionales en un destino seguro, estable y accesible.



China fue el principal mercado emisor de turistas de Vietnam al aportar 1,4 millones, seguido por Corea del Sur con 1,3 millones. Ambos ocuparon alrededor del 40% del número total de visitantes foráneos a la nación indochina.

Mientras, las visitas desde el Sudeste Asiáticos también demostraron crecimientos notables, destacando Malasia con un incremento de 21,5%; Singapur (30,2%); Camboya (41,1%); Indonesia (43,9%) y Filipinas (69,3%).



En el sur de Asia, la India mantuvo un impresionante ritmo de crecimiento del 69,3%. Esta cifra demuestra el gran potencial del país más poblado del mundo para la industria del ocio vietnamita.



Por otro lado, el total de turistas procedentes de países europeos a Vietnam aumentó un 55,6%. Este es un dato significativo dentro del panorama general de crecimiento de la industria sin humo del país indochino.



En el primer trimestre de 2026 también se observó un crecimiento positivo en Norteamérica (Estados Unidos con un aumento del 17,0% y Canadá con una subida del 24,2%) y Oceanía (Australia con 18,4% y Nueva Zelanda con 19,4%).



Esos resultados demuestran que la industria turística de Vietnam no solo crece en número de visitantes, sino que también se expande y diversifica los mercados continuamente. Al mismo tiempo, se esfuerza por superar las dificultades y fortalecer gradualmente la sostenibilidad de su desarrollo a largo plazo./.