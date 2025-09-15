Vietnam reafirma su posición y liderazgo en ASEAN, afirma experto malasio

Kuala Lumpur (VNA) Vietnam continúa consolidando su posición y liderazgo dentro de la ASEAN, especialmente a través de su activa participación diplomática y su rol destacado en foros parlamentarios como la Asamblea Interparlamentaria de la agrupación (AIPA), afirmó el experto sénior Ei Sun OH, del Centro de Investigación del Pacífico, en Malasia.

El experto sénior Ei Sun OH, del Centro de Investigación del Pacífico, en Malasia. (Fuente: VNA)

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el especialista subrayó que la visita oficial a Malasia y la participación en la AIPA-46 del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, reflejan la importancia de las relaciones bilaterales, así como el compromiso compartido con el desarrollo regional.

Según él, esto no solo demuestra cooperación entre Gobiernos, sino también una estrecha conexión entre los pueblos de ambos países.

La visita también abre puertas para explorar nuevas áreas de colaboración, como el turismo, la educación, la ciencia y la tecnología, al tiempo que fortalece los vínculos entre empresas, estudiantes y turistas de ambas naciones, aseveró.

Como observador de las reuniones de la AIPA durante muchos años, Ei Sun OH se mostró especialmente impresionado con el creciente protagonismo de Vietnam dentro de la organización interparlamentaria, pasando de ser un mero observador a un actor líder.

Vietnam no solo es un motor económico en la región, sino que también ejerce una notable influencia social y cultural en el Sudeste Asiático, dijo y señaló que esto permite que la delegación vietnamita en la AIPA juegue un papel clave en el impulso de la cooperación parlamentaria, tanto a nivel bilateral como multilateral, promoviendo además la participación ciudadana en las actividades conjuntas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El experto también señaló que Vietnam y Malasia son dos economías emergentes con un fuerte crecimiento en la región, respaldadas por sólidas bases en ciencia y tecnología. En este contexto, ambos países tienen un gran potencial para cooperar en el ámbito turístico, donde Vietnam puede compartir su experiencia en distintos tipos de turismo para enriquecer la oferta malasia.

Asimismo, indicó, los intercambios estudiantiles entre los dos países ofrecen la oportunidad de aprovechar sus fortalezas en educación científica y tecnológica, mientras se fomenta el entendimiento cultural entre sus poblaciones.

También es posible impulsar la cooperación en investigación e innovación, atraer más inversiones y avanzar hacia un modelo de integración ejemplar dentro de la ASEAN, reiteró.

Además, ambos países podrían colaborar en el apoyo a nuevos miembros del bloque, como Timor Leste, y trabajar juntos por un desarrollo regional más sostenible.

Ei Sun OH destacó las recientes visitas de alto nivel entre ambos países, como la del Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam a Malasia y la del Primer Ministro malasio a la nación indochina, considerándolas claras señales del fortalecimiento de los lazos tradicionales y de una voluntad compartida de profundizar la cooperación bilateral. Aunque los intercambios son frecuentes, todavía existe un amplio margen para intensificar la conexión entre empresas, turistas y estudiantes.

Además, afirmó que Vietnam, con su liderazgo cada vez más visible dentro de la ASEAN en los ámbitos socioeconómico y cultural, está impulsando activamente una diplomacia multidimensional, especialmente con Malasia.

La visita del Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam no solo refuerza la amistad bilateral, sino que también abre nuevas oportunidades de cooperación, contribuyendo al desarrollo de la comunidad de la ASEAN y reafirmando el papel clave de Hanoi en el escenario regional e internacional, agregó./.