Vietnam reafirma su compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, subrayó el 14 de enero que alcanzar el objetivo de emisiones netas cero para 2050 constituye un gran desafío, pero también una oportunidad para impulsar un desarrollo rápido y sostenible, así como para construir una economía independiente, autosuficiente e integrada profundamente en el mundo.

El primer ministro Pham Minh Chinh habla en la cita. Foto: Duong Giang-VNA

Al concluir la sexta reunión del Comité Directivo Nacional encargado de implementar los compromisos asumidos por el país en la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), Minh Chinh afirmó la corrección de la firme postura asumida por Vietnam en la COP26, demostrando su responsabilidad ante la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático.

Reconoció y valoró altamente los esfuerzos proactivos y serios de los ministerios, sectores, localidades, empresas y de la población en general en la implementación de los compromisos asumidos, sentando una base importante para el cumplimiento del objetivo de emisiones netas cero.

Según el jefe de Gobierno, se ha promovido la transformación digital y verde, el desarrollo de una economía baja en carbono y circular, así como la transición energética. La incorporación de los compromisos de la COP26 en el sistema jurídico y de políticas públicas se ha llevado a cabo de manera oportuna.

Vista panorámica de la cita. Foto: Duong Giang-VNA

Vietnam se consolida cada vez más como un destino confiable y atractivo, captando recursos internacionales para el desarrollo verde y la transición energética; numerosos acuerdos y memorandos de entendimiento con instituciones financieras internacionales han contribuido a movilizar recursos para este proceso, señaló.

Asimismo, la conciencia y la responsabilidad de la ciudadanía y de las empresas en la protección del medio ambiente y la respuesta al cambio climático se han incrementado, reflejadas en el consumo verde, la protección de los bosques, el uso de energías limpias y la preparación ante desastres naturales.

No obstante, el premier puntualizó algunas limitaciones, entre ellas el lento avance de ciertas tareas en el marco de las iniciativas Alianza para la Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés) y la Comunidad Asiática de Emisiones Netas Cero (AZEC) del Gobierno nipón; la insuficiente movilización de recursos internacionales y la implementación aún desigual de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional; así como la lenta incorporación de algunos compromisos internacionales en determinados sectores.

Ante la evolución cada vez más compleja del cambio climático, Minh Chinh destacó la necesidad urgente de pasar de los compromisos a las acciones concretas y a resultados tangibles. La respuesta al cambio climático debe situar a la población y a las empresas como centro, sujetos y motores del proceso, aprovechando la fuerza interna del país en combinación con los recursos internacionales en materia de financiamiento y tecnología.

El primer ministro instó a seguir perfeccionando el marco institucional y las políticas para movilizar recursos financieros, asimilar tecnologías avanzadas y desarrollar recursos humanos para el crecimiento verde.

Se debe acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, implementar de manera piloto la asignación de cuotas de emisión, finalizar y ejecutar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para el período 2026–2035 y preparar cuidadosamente la puesta en marcha del mercado nacional de carbono y el intercambio de créditos de carbono.

El premier asignó a los ministerios y sectores pertinentes tareas específicas relacionadas con el desarrollo del transporte verde, la electrificación del transporte, la expansión de las energías renovables y una transición energética justa; el perfeccionamiento de normas técnicas y políticas preferenciales para vehículos e infraestructuras que utilicen energías limpias; el impulso de las finanzas y el crédito verdes; el fortalecimiento de la previsión y alerta temprana ante desastres, así como la intensificación de la cooperación internacional en materia de cambio climático.

Subrayó que alcanzar el objetivo de emisiones netas cero para 2050 no es solo un compromiso internacional, sino una misión política del país, que requiere la participación activa de todo el sistema político, de la comunidad empresarial y de cada ciudadano./.