Vietnam reafirma papel proactivo y responsable en la ASEAN

Hanoi (VNA)- La participación del primer ministro Le Minh Hung en la 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Cebú, Filipinas, del 7 al 8 de mayo, proyectó la imagen de un Vietnam dinámico, innovador, con una fuerte integración y en pleno auge: un miembro proactivo y responsable de la comunidad regional, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang.





El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en la sesión plenaria de la 48.ª Cumbre de la ASEAN en Cebú, Filipinas. (Foto: VNA)

En declaraciones a la prensa, el vicecanciller informó que la delegación vietnamita realizó importantes contribuciones al éxito de la Cumbre, reflejando la orientación de la política exterior establecida por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, que sigue situando a la ASEAN en el centro de la participación regional del país, así como su compromiso con contribuciones proactivas, positivas y responsables al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.



En su primera aparición en una Cumbre de la ASEAN como primer ministro, Minh Hung presentó varias propuestas e iniciativas destinadas a fortalecer la solidaridad y la resiliencia de la agrupación tanto en el contexto actual como a largo plazo. Las propuestas de Vietnam se centraron en salvaguardar la paz y la estabilidad como fundamento del desarrollo sostenible y en mejorar el bienestar de los ciudadanos de la ASEAN.



El viceministro subrayó que Vietnam aboga por un enfoque integral que incluye la paz, la seguridad y la estabilidad, una mayor unidad dentro del bloque, una mejor conectividad económica y comercial regional, la eliminación de las barreras comerciales dentro de la agrupación, la ampliación de las alianzas externas y una mayor cooperación en materia de seguridad energética, alimentaria y humana.



Las propuestas del país recibieron un fuerte apoyo y valoraciones positivas de los Estados miembros de la ASEAN, tanto por su contenido como por su oportunidad.



Con base en las contribuciones de Vietnam y otros países miembros, la ASEAN adoptó la Declaración de los Líderes sobre la Respuesta a la Crisis de Oriente Medio.



Hoang Giang afirmó que la declaración hace hincapié en el fortalecimiento de la solidaridad y el apoyo mutuo entre los Estados miembros de la ASEAN, la mejora de la coordinación intersectorial, los sistemas de alerta temprana y los mecanismos de comunicación de emergencia, y la aceleración de la cooperación en conectividad energética, seguridad alimentaria y asistencia consular, en particular para los trabajadores migrantes en las zonas afectadas.



Los líderes de la ASEAN coincidieron en que, si bien abordar las dificultades inmediatas sigue siendo una prioridad urgente, el bloque también debe continuar implementando su agenda a largo plazo de manera seria y coherente. Convinieron en que la cooperación político y de seguridad seguirá siendo fundamental para mantener la paz, la seguridad y la estabilidad regionales mediante una mayor unidad, una mayor confianza política y la promoción efectiva de mecanismos liderados por la ASEAN, basados en el derecho internacional y el multilateralismo.



En el marco de la Cumbre, el primer ministro Minh Hung también sostuvo una serie de reuniones bilaterales con los líderes de la ASEAN, el secretario general de la agrupación, Kao Kim Hourn, y el presidente del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), Masato Kanda. Si bien fueron breves, las sesiones se describieron como sustantivas y se centraron en resolver obstáculos y promover la cooperación práctica.

Hoang Giang destacó tres resultados notables de estos encuentros. En primer lugar, las reuniones contribuyeron a establecer vínculos personales entre el primer ministro Minh Hung y los líderes regionales, fortaleciendo así la confianza política entre Vietnam y sus socios de la ASEAN. Los dirigentes de otros países expresaron su deseo de trabajar estrechamente con Vietnam, al que describieron como un socio importante y confiable en un panorama regional e internacional en rápida transformación.



En segundo lugar, las reuniones reafirmaron la determinación compartida de profundizar la cooperación bilateral mediante medidas concretas. Los debates se centraron en fortalecer la confianza política y ampliar la colaboración en comercio, inversión, defensa y seguridad, educación, turismo y cultura, priorizando también la cooperación en áreas emergentes como la conectividad de infraestructuras, la transición verde, la economía circular, los semiconductores y la inteligencia artificial.



En un intercambio trilateral con Laos y Camboya, los tres primeros ministros acordaron instruir a los organismos pertinentes para que implementen eficazmente los resultados de la reunión de febrero de 2026 entre los líderes de los tres partidos gobernantes, con el objetivo de crear un nuevo espacio para el desarrollo y elevar la cooperación trilateral a un nivel más sustantivo.



El BAD, por su parte, reafirmó su compromiso de seguir siendo un socio de desarrollo de confianza para Vietnam y de apoyar las necesidades de recursos del país en su nueva fase de desarrollo.



En tercer lugar, el funcionario afirmó que los socios de la ASEAN valoran enormemente el creciente papel de Vietnam dentro del bloque y la comunidad internacional en general. Durante los debates sobre los acontecimientos regionales y mundiales, en particular la crisis de Oriente Medio, los líderes coincidieron en la necesidad de una mayor coordinación dentro del marco de la ASEAN y las Naciones Unidas para mantener la centralidad de la ASEAN a la hora de abordar los desafíos regionales e internacionales.



El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, afirmó que, tras más de 30 años de membresía, Vietnam se ha convertido en uno de los miembros clave del bloque, y añadió que un Vietnam fuerte y próspero contribuirá significativamente al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.



Hoang Giang señaló que, en solo más de 30 horas, el primer ministro Minh Hung participó en unas 20 actividades bilaterales y multilaterales, con resultados sustantivos y prácticos. La visita contribuyó a crear bases favorables e impulsar un nuevo dinamismo para reforzar las relaciones de Vietnam con sus socios, tanto en amplitud como en profundidad, en el futuro./.