Vietnam proyecta un crecimiento del 10% para 2026 tras un quinquenio exitoso

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam se enfoca en ambiciosas metas económicas para 2026, incluyendo un objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 10% o más, luego de evaluar los sólidos resultados del período 2021-2025.



La Asamblea Nacional de Vietnam analiza metas económicas para 2026. (Foto: VNA)



Durante el décimo período de sesiones, los diputados analizarán hoy en grupos el desempeño socioeconómico de 2025, el proyecto de plan para 2026, y los presupuestos estatales correspondientes, destacando la resiliencia de la economía nacional frente a un contexto global desafiante.



Según el informe presentado por el Gobierno, a pesar de la compleja e impredecible situación mundial y las severas secuelas de la pandemia de COVID-19, Vietnam no solo superó la crisis sino que logró un desempeño económico sobresaliente. De los 26 indicadores socioeconómicos principales del plan quinquenal, se alcanzaron y superaron 22, cumpliéndose la totalidad de las metas sociales y de bienestar.



Los años 2024 y 2025 registraron un cumplimiento total de los 15 indicadores anuales. La economía demostró una notable capacidad de resistencia ante impactos externos, manteniendo una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. Se prevé que el PIB de 2025 aumente por encima del 8%, lo que eleva el promedio del período 2021-2025 al 6,3%, superando la tasa del mandato anterior.



Para 2026, el Gobierno ha propuesto 15 indicadores clave. La principal prioridad es impulsar el crecimiento, aspirando a una expansión del PIB de al menos el 10%. Otros objetivos incluyen un PIB per cápita entre 5.400 y 5.500 USD, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio de alrededor del 4,5%, un aumento de la productividad laboral del 8% y una reducción de la tasa de pobreza multidimensional de aproximadamente 1-1,5%.



Para materializar estas metas, el Gobierno priorizará la promoción del crecimiento en conjunción con la garantía de la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y el mantenimiento de los grandes equilibrios. También se controlará la deuda pública y el déficit presupuestario dentro de los límites legales.



Otras estrategias clave incluyen acelerar la industrialización, modernización y reestructuración económica, implementando decisivamente las directrices del Buró Político en sectores cruciales. El plan también enfatiza la construcción y perfeccionamiento de instituciones de desarrollo, la mejora continua de la organización de la administración estatal, la resolución de proyectos prolongados y estancados, la inversión en infraestructura estratégica y la atención al desarrollo cultural, la garantía del bienestar social y la mejora del nivel de vida de la población.



En la sesión vespertina, la agenda de los grupos de discusión de la Asamblea Nacional de Vietnam se centrará en los informes de balance del mandato 2021-2026 del presidente de la República, el Gobierno, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema.



También se debatirá el proyecto de informe de labores de la XV Legislatura de la Asamblea Nacional, junto con los informes de balance del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, el Consejo de Asuntos Étnicos, las Comisiones de la Asamblea Nacional y la Auditoría Estatal para el mismo período./.