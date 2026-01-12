Vietnam promueve el desarrollo sostenible del comercio minorista

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Se estima que el tamaño del mercado minorista de bienes y servicios alcanzó más de 7 mil billones de VND (cerca de 270 mil millones de USD) en 2025, un aumento de aproximadamente un 10% respecto a 2024, según reveló un informe publicado por el Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Doméstico del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam.

La mencionada cifra es el mayor incremento en los últimos cinco años, reflejando la rápida recuperación del poder adquisitivo y la confianza de los consumidores, así como la efectividad del programa “Los vietnamitas priorizan los productos nacionales”.

Junto con el crecimiento del mercado, la infraestructura de distribución moderna continúa expandiéndose y mejorando. Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 1.300 supermercados y 280 centros comerciales en funcionamiento.

El comercio electrónico y las plataformas de venta a través de redes sociales se desarrollan vigorosamente, con un volumen de transacciones estimado en 32 mil millones de USD, representando alrededor del 12% del ingreso total del mercado. Estos factores contribuyen a mejorar la experiencia de compra y constituyen un motor clave para el desarrollo del comercio minorista nacional, aumentando gradualmente su competitividad frente a los minoristas extranjeros.

El desarrollo del comercio minorista también fortalece la capacidad de resistencia de la economía ante las fluctuaciones globales, facilita la organización de cadenas de suministro, la vinculación regional y la conexión en la comercialización de productos, reflejando la transición del comercio tradicional hacia un modelo moderno.

No obstante, el mercado minorista vietnamita aún enfrenta limitaciones. La red de distribución no se ha desarrollado de manera uniforme, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos, donde el consumo depende principalmente de canales tradicionales con servicios de calidad limitada. La infraestructura logística y los sistemas de pago electrónico no están completamente desarrollados; los procedimientos administrativos siguen siendo complicados; los costos de alquiler son altos y la fuerza laboral no satisface plenamente los requisitos de desarrollo.

Aunque la capacidad competitiva de las empresas minoristas nacionales ha mejorado, todavía existe una brecha frente a las empresas extranjeras en términos de escala, finanzas, tecnología y gestión. Además, la competencia desleal, la proliferación de productos falsificados y de baja calidad, la falta de transparencia del mercado y la protección insuficiente del consumidor continúan siendo importantes obstáculos.

Para lograr un desarrollo sostenible del comercio minorista, las autoridades deben promover la reforma administrativa y reducir los costos comerciales; fortalecer la inversión en infraestructura logística, transporte y sistemas de pago electrónico, especialmente en zonas remotas; y mejorar la supervisión del mercado.

Las empresas minoristas deben impulsar modelos de negocio multicanal, expandir mercados, mejorar la calidad del servicio y capacitar al personal. Las compañías de logística deben acelerar la digitalización y optimizar la cadena de suministro, contribuyendo así a un mercado interno de comercio más sostenible, transparente y eficiente./.