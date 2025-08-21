Vietnam promueve ciencia y tecnología como motor del desarrollo en la nueva era

Hanoi (VNA) Tras ocho décadas de altibajos, Vietnam ha resurgido con fuerza, superando los difíciles años de la posguerra para convertirse en un país con potencial de desarrollo, una profunda integración y una posición y prestigio internacionales cada vez más consolidados y en ese proceso, el sector de ciencia y tecnología se considera pionero en la protección y el desarrollo de Vietnam y será el motor del desarrollo en la nueva era.



Actividades de producción en la Zona de Alta Tecnología de Da Nang. Foto: Thanh Hoa/VNP





Nguyen Chu Hoi, vicepresidente permanente de la Asociación de Productos Acuáticos de Vietnam. (Fuente: VNA)

Atraer inversiones para desarrollar la economía marina



Nguyen Chu Hoi, vicepresidente permanente de la Asociación de Productos Acuáticos de Vietnam, afirmó que la Revolución de Agosto de 1945 fue una muestra de la voluntad de levantamiento y de la aspiración de libertad, que dio origen a la República Democrática de Vietnam, abriendo una nueva era: la de la independencia, la libertad y el progreso hacia el socialismo.



A lo largo de la historia de construcción y defensa del país, el mar siempre se ha considerado un espacio vital y de desarrollo de la nación que ha estado asociado al pueblo durante generaciones y hoy continúa siendo el sustento directo de las personas que viven en las zonas costeras, señaló.



El Partido y Estado siempre identifican el mar como un factor importante e inseparable en la estrategia de desarrollo socioeconómico y de garantía de la seguridad y defensa nacional, agregó.



Con el fin de impulsar la ciencia y la tecnología, además de los esfuerzos de los expertos nacionales y los mecanismos existentes, resulta necesario crear políticas innovadoras para atraer a los científicos vietnamitas en el exterior y a los especialistas foráneos, reiteró.



Al recordar el éxito de la Resolución número 10 del Buró Político sobre el desarrollo de la agricultura, en la cual, entregaron la autonomía a los agricultores, marcando un punto de inflexión histórico, afirmó que la ciencia y la tecnología también deberían contar con una resolución similar.

Una política innovadora se convertirá en un fuerte impulso, lo que ayudará a despertar una gran motivación y abrir la puerta para atraer y promover el talento de destacados científicos, remarcó.



Para entrar en la era de ascenso del pueblo, Nguyen Chu Hoi propuso direcciones futuras, incluido el desarrollo económico marino sostenible asociado con la protección del medio ambiente.



En consecuencia, la Estrategia para el desarrollo sostenible de la economía marina de Vietnam hasta 2030, con visión hacia 2045, debe seguir implementándose en el contexto de la Revolución de reorganización y racionalización del aparato del sistema político del país, consideró.



Más importante aún, resulta necesario unificar la gobernanza estatal para las provincias costeras recientemente fusionadas, creando espacios abiertos y libres y atrayendo más inversiones para el desarrollo económico marino en los próximos tiempos, comunicó.





El héroe de la Biodiversidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y presidente del Consejo de Árboles del Patrimonio de Vietnam, Dang Huy Huynh. (Fuente: VNA)

Aprovechar oportunidades, eliminar desafíos para el desarrollo



El héroe de la Biodiversidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y presidente del Consejo de Árboles del Patrimonio de Vietnam, Dang Huy Huynh, explicó que el país indochino necesita equilibrar tres objetivos: económico, social y ambiental, para impulsar su desarrollo integral.



En particular, se debe prestar atención al medio ambiente y a la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. El cambio climático es muy impredecible; si no se implementan políticas sostenibles y la comunidad no participa en la respuesta, esto afectará las políticas de progreso económico.



Por tanto, la política del Gobierno de “No negociar el medio ambiente por el desarrollo económico” será un gran motor de desarrollo para economía verde, vida verde, consumo verde y aprendizaje verde, entre otros aspectos, puntualizó.

Teniendo en cuenta que Vietnam identifica los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital como motores de desarrollo, el Estado debe promover la superación de los intelectuales y científicos para fomentar políticas legales y la participación en la gestión estatal.



Al mismo tiempo, el Estado necesita tener una política de incentivo adecuado para los intelectuales que han contribuido eficazmente al progreso del país y tienen una perspectiva innovadora, entre otros aspectos.



Asimismo, busca impulsar y perfeccionar el sistema legal sobre ciencia y tecnología, incluyendo contenidos como la innovación en la organización y funcionamiento, para que todas las organizaciones e individuos tengan derecho a proponer ideas o realizar encargos de investigación para científicos.



Es necesario vincular la investigación con la práctica y, al mismo tiempo, innovar en la integración internacional de la ciencia y la tecnología, establecer organizaciones, grupos de investigación y sistemas de laboratorio que cumplan con los estándares internacionales y conectarse a redes de información regionales e internacionales avanzadas y modernas./.