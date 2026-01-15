Vietnam prepara de forma integral y democrática el XIV Congreso Nacional del PCV

Hanoi (VNA) - La preparación del personal para el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en el XIV mandato se realizó de conformidad con los reglamentos del Partido, el principio del centralismo democrático y las disposiciones de la ley, de manera integral, científica, sistemática, rigurosa, democrática, objetiva y transparente, promoviendo la democracia y la capacidad intelectual.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, habla en la cita. Foto: Phuong Hoa - VNA

Así lo afirmó el miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, durante una rueda de prensa internacional celebrada el 14 de enero sobre el XIV Congreso Nacional de esa fuerza política.

En la cita realizada en el Centro de Prensa para el XIV Congreso Nacional, Cam Tu señaló que esta magna cita, con el lema “Unidad – Democracia – Disciplina – Avance – Desarrollo”, se celebrará en Hanoi del 19 al 25 de enero de 2026, con la participación de 1.586 delegados en representación de más de 5,6 millones de militantes partidistas.

El tema del Congreso es: “Bajo la gloriosa bandera del Partido, de desarrollo del país hasta 2030; fortalecer la autonomía estratégica, la resiliencia y la confianza, y avanzar con determinación en la nueva era del ascenso de la nación, por la paz, la independencia, la democracia, un país próspero y fuerte, floreciente, civilizado y feliz, avanzando firmemente hacia el socialismo”.

Este importante acontecimiento debatirá y aprobará importantes documentos, entre ellos el Informe Político del Comité Central del XIII mandato presentado al XIV Congreso Nacional; el informe de balance sobre algunas cuestiones teóricas y prácticas del proceso de Doi Moi (Renovación) orientado al socialismo en Vietnam durante los últimos 40 años; el informe de balance de los 15 años de aplicación de los Estatutos del Partido (2011–2025) y la orientación para su modificación y complementación; así como el informe de autoevaluación sobre la dirección y conducción del Comité Central del XIII mandato.

En la cita. Foto: VNA

Respecto a los preparativos del Congreso, el alto funcionario partidista afirmó que, bajo el liderazgo del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, directamente del secretario general To Lam, los trabajos preparatorios se han finalizado con espíritu innovador. Cabe destacar que, por primera vez, el Partido ha integrado el Informe Político, el informe socioeconómico y el informe sobre la construcción partidista en un Informe Político unificado y coherente.

Los documentos de este evento incluyen, por primera vez, un programa de acción adjunto, que define claramente los proyectos, el calendario y las responsabilidades de ejecución, garantizando que la Resolución pueda implementarse de inmediato tras el Congreso. El borrador de los documentos fue sometido a consulta popular, recibiendo cerca de 14 millones de opiniones, lo que demuestra un alto nivel de consenso entre la voluntad del Partido y el sentir del pueblo, destacó.

En cuanto al trabajo de personal, el miembro permanente del Secretariado subrayó que la preparación para esta labor se ha combinado armónicamente los criterios y la estructura, la continuidad y la renovación, así como las cualidades, el prestigio, la capacidad y la eficacia en el desempeño, tomando la calidad y la contribución como principales parámetros de evaluación.

Hasta la fecha, los trabajos organizativos, logísticos y de garantía de la seguridad del Congreso están básicamente concluidos. La labor de información y propaganda se ha desplegado de forma temprana y sistemática, contribuyendo a fortalecer la confianza, la unidad interna del Partido y el consenso social, enfatizó.

También reveló que Vietnam ha enviado notificaciones oficiales a los partidos políticos y ha invitado a los cuerpos diplomáticos a asistir a las ceremonias de apertura y clausura. Se prevé la participación de unos 600 periodistas nacionales y cerca de 80 periodistas internacionales para cubrir el Congreso.

Al responder a una pregunta de un reportero de la Agencia vietnamita de Noticias (VNA), el director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang, recalcó que el XIV Congreso Nacional del Partido es un acontecimiento político de especial importancia y de alcance histórico, que marca un punto de inflexión en el proceso de desarrollo del país, en un contexto internacional y regional caracterizado por cambios rápidos y complejos.

De acuerdo con Xuan Thang, el borrador de los documentos del Congreso enfatiza el espíritu de unidad y esfuerzo conjunto para cumplir con éxito los objetivos de desarrollo hasta 2030, con miras a convertir a Vietnam en un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto, avanzando hacia la meta de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos en 2045.

El Congreso presenta importantes novedades en el pensamiento y la visión estratégica, especialmente en la perfección del marco institucional para un desarrollo rápido y sostenible en los ámbitos económico, cultural, social, humano, de defensa, seguridad, relaciones exteriores y construcción del Partido.

Asimismo, los documentos establecen un nuevo modelo de crecimiento, adaptado a las grandes transformaciones globales como la transformación digital, la transición verde, la transición energética y el desarrollo de los recursos humanos, con el fin de mejorar la productividad, la calidad, la eficiencia y la competitividad de la economía.

En su intervención en la rueda de prensa, el secretario del Comité Central y jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del PCV, Trinh Van Quyet, aseguró que el XIV Congreso Nacional es un evento político de especial importancia para el país, con una trascendencia decisiva para el rumbo del desarrollo de Vietnam en la nueva era, un período de desarrollo rápido, sostenible, autosuficiente y autónomo, de profunda integración y de modernización integral.

En este proceso, la prensa no solo reflexiona e informa, sino que también orienta la concienciación, infunde confianza, fortalece el consenso social e inspira aspiraciones de desarrollo nacional.

El establecimiento del Centro de Prensa para el XIV Congreso Nacional busca no solo garantizar la difusión de información precisa, oportuna, completa y transparente, sino también demostrar un espíritu de integración abierto y proactivo, fomentar el diálogo y difundir la imagen de un Vietnam pacífico, estable, innovador y en desarrollo ante los amigos internacionales, afianzó./.