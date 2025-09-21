Vietnam por impulsar turismo sostenible e integral en 2025

Hanoi (VNA)- En 2025, el turismo de Vietnam apunta a la ambiciosa meta de recibir 25 millones de visitantes internacionales, para lo cual, según el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong, se han definido soluciones clave en materia de políticas, productos, vínculos, promoción y enfoque en mercados prioritarios.

En la ciudad de Da Nang. (Fuente: Vietnamplus)

En los últimos tiempos, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo junto con la Autoridad Nacional de Turismo han trabajado con otros organismos para ampliar las políticas de visado y facilitar los trámites de entrada y salida. La reciente exención de visado para 12 países europeos y para determinadas personalidades constituye una medida concreta para estimular el turismo y apoyar el desarrollo socioeconómico.

Al mismo tiempo, el sector turístico se ha concentrado en crear productos innovadores que refuercen el atractivo de los destinos. Las empresas están renovando y adaptándose, fortaleciendo la cooperación entre compañías y entre localidades y empresas para formar cadenas de valor turísticas integrales.

De acuerdo con Ho An Phong, esta sinergia debe orientarse a servicios de calidad y precios razonables —desde alojamiento, viajes y aviación hasta entretenimiento— con el fin de impulsar la demanda, especialmente en la temporada alta de fin de año.

El viceministro destacó el papel de las agencias competentes, asociaciones y grandes corporaciones en guiar y conectar a todas las entidades del sector. Un ejemplo es el programa de cooperación entre la Autoridad Nacional de Turismo y la Corporación Ferroviaria de Vietnam, que abre el camino al desarrollo del turismo ferroviario, una modalidad novedosa cada vez más popular.