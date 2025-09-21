Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Vietnam por impulsar turismo sostenible e integral en 2025

En 2025, el turismo de Vietnam apunta a la ambiciosa meta de recibir 25 millones de visitantes internacionales, para lo cual, según el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong, se han definido soluciones clave en materia de políticas, productos, vínculos, promoción y enfoque en mercados prioritarios.

Hanoi (VNA)- En 2025, el turismo de Vietnam apunta a la ambiciosa meta de recibir 25 millones de visitantes internacionales, para lo cual, según el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong, se han definido soluciones clave en materia de políticas, productos, vínculos, promoción y enfoque en mercados prioritarios.

En la ciudad de Da Nang. (Fuente: Vietnamplus)

 

En los últimos tiempos, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo junto con la Autoridad Nacional de Turismo han trabajado con otros organismos para ampliar las políticas de visado y facilitar los trámites de entrada y salida. La reciente exención de visado para 12 países europeos y para determinadas personalidades constituye una medida concreta para estimular el turismo y apoyar el desarrollo socioeconómico.

Al mismo tiempo, el sector turístico se ha concentrado en crear productos innovadores que refuercen el atractivo de los destinos. Las empresas están renovando y adaptándose, fortaleciendo la cooperación entre compañías y entre localidades y empresas para formar cadenas de valor turísticas integrales.

De acuerdo con Ho An Phong, esta sinergia debe orientarse a servicios de calidad y precios razonables —desde alojamiento, viajes y aviación hasta entretenimiento— con el fin de impulsar la demanda, especialmente en la temporada alta de fin de año.

El viceministro destacó el papel de las agencias competentes, asociaciones y grandes corporaciones en guiar y conectar a todas las entidades del sector. Un ejemplo es el programa de cooperación entre la Autoridad Nacional de Turismo y la Corporación Ferroviaria de Vietnam, que abre el camino al desarrollo del turismo ferroviario, una modalidad novedosa cada vez más popular.

 

 

En 2025, el turismo vietnamita se centrará en promover las imágenes de los sitios declarados patrimonio de la UNESCO, como el casco antiguo de Hoi An. (Fuente: TITC)

La promoción y el marketing son igualmente decisivos para cumplir la meta 2025. Además de la estrategia nacional, las provincias y empresas deben implicarse activamente, priorizando mercados como el Noreste de Asia, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), China y Corea del Sur.

Iniciativas creativas, como la promoción turística a través del cine en Hollywood, el Festival de Cannes o la película Love in Vietnam producida por Bollywood, han demostrado resultados efectivos.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el turismo aporta más del 10% del PIB mundial; en Vietnam, se considera un sector estratégico que impulsa el crecimiento y potencia el intercambio cultural.

En los primeros siete meses de 2025, el país recibió a 12,2 millones de visitantes internacionales, equivalente al 49% del objetivo anual; hasta agosto, la cifra alcanzó casi 14 millones, un 21,7% más que en 2024.

Tras la pandemia y con la reorganización administrativa iniciada en julio de 2025, el turismo vietnamita afronta grandes oportunidades para avanzar y consolidar su posición en la nueva era./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top