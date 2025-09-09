Vietnam participa en Conferencia de Comandantes de las Fuerzas Aéreas de la ASEAN

Yakarta (VNA) - Una delegación de Vietnam, encabezada por el teniente general Vu Hong Son, comandante de la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea, asistió a la 22ª Conferencia de Comandantes de las Fuerzas Aéreas de la ASEAN (AACC, por sus siglas en inglés), celebrada hoy en Yakarta, Indonesia.

El teniente general Vu Hong Son, comandante de la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea de Vietnam (Fuente: VNA)

Este foro constituye un mecanismo importante de cooperación entre los comandantes de las fuerzas aéreas de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en el marco de la colaboración en defensa de este bloque regional.

La conferencia de este año se desarrolló bajo el tema “Inclusividad y sostenibilidad en las operaciones de evacuación de civiles en el Sudeste Asiático”, reflejando una visión estratégica, de largo plazo y con profundo sentido humanitario.

En su intervención, Vu Hong Son reafirmó que Vietnam mantiene una política de defensa de carácter pacífico y autodefensivo, al tiempo que demuestra su participación activa y responsable en la cooperación en defensa y seguridad regional.

Vietnam participó por primera vez en la AACC en 2007 y ha sido sede del evento en dos ocasiones, en 2010 y 2020. A través de cada edición, el país indochino ha contribuido de manera activa y responsable a los temas tratados, reafirmando su posición coherente en favor de una cooperación en defensa basada en la paz, la estabilidad, el respeto al derecho internacional y la promoción del humanitarismo.

En esta edición, Vietnam vuelve a destacar la importancia de establecer mecanismos eficaces de coordinación y una estrecha conexión en las labores de socorro y respuesta a los desafíos de seguridad no tradicionales.

Al margen de la conferencia, la delegación vietnamita sostuvo reuniones bilaterales con comandantes de fuerzas aéreas de otros países de la ASEAN, con el fin de impulsar la cooperación bilateral y multilateral, fortalecer los lazos de amistad, ampliar áreas de colaboración y proyectar el prestigio del Ejército Popular de Vietnam, en particular de la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea, como una fuerza profesional, proactiva y comprometida con la seguridad y estabilidad regional.

La AACC se celebra anualmente de forma rotativa entre los 10 países miembros, desde su primera edición en 2004 en Tailandia.

A lo largo de las 22 ediciones, los líderes de las fuerzas aéreas han compartido experiencias y discutido cuestiones de seguridad, asistencia humanitaria y desafíos de seguridad no tradicionales, con el objetivo de fomentar la cooperación, la amistad y la confianza mutua, en favor de una defensa común orientada a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región./.