Vietnam participa activamente en Congreso Internacional de Justicia en Cuba

La Habana (VNA) - La delegación del Ministerio de Justicia de Vietnam, encabezada por su viceministro Nguyen Thanh Tinh, participó y contribuyó activamente al V Congreso Internacional de Justicia en Cuba (JURISCUBA 2026), recién concluido en La Habana.



El viceministro vietnamita Nguyen Thanh Tinh interviene en la cita (Foto: VNA)



En la sesión plenaria, con la asistencia de 12 delegaciones internacionales participantes, el viceministro Nguyen Thanh Tinh compartió experiencias y lecciones prácticas en el proceso de perfeccionamiento del sistema legal de Vietnam para impulsar el desarrollo del país.



Enfatizó que las leyes deben ser fáciles de entender e implementar, viables y centradas en los ciudadanos y las empresas, y también resolver con prontitud los obstáculos que surgen de la práctica, creando así un entorno legal transparente, estable y favorable al camino hacia el desarrollo.



En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, según Thanh Tinh, es de suma importancia fortalecer las conexiones y compartir experiencias entre los sistemas legales, así como promover la implementación efectiva de los tratados y compromisos legales internacionales.



Subrayó la necesidad de que la cooperación jurídica y judicial sea la base para abordar conjuntamente desafíos jurídicos globales como la ciberdelincuencia, la migración, el cambio climático, la protección del medio ambiente y la seguridad no tradicional.



Vietnam desea seguir ampliando la cooperación en materia de transformación digital, inteligencia artificial y nuevos modelos de desarrollo, aprendiendo mutuamente en el proceso de elaboración, perfeccionamiento y aplicación de leyes, abordando así con mayor eficacia los problemas jurídicos globales en beneficio de la comunidad internacional, expresó.



En el marco de la conferencia, el viceministro Nguyen Thanh Tinh y su delegación se reunieron con la ministra cubana de Justicia, Rosabel Gamón Verde, y el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Oscar Manuel Silvera Martínez.

Durante estas reuniones, el viceministro Nguyen Thanh Tinh informó sobre los exitosos resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el cual identificó los avances en la reforma institucional y la aplicación de la ley como uno de los principales avances estratégicos para el desarrollo del país.



Reafirmó el compromiso del Ministerio de Justicia de Vietnam de hacer todo lo posible para compartir experiencias con el Ministerio de Justicia de Cuba para cumplir eficazmente las tareas políticas de cada organismo, contribuyendo así a fortalecer la solidaridad fraternal, la cooperación integral y la confianza mutua entre los Partidos, los Estados y los pueblos de Vietnam y Cuba.



Por otra parte, la parte cubana expresó su deseo de seguir fortaleciendo la cooperación sectorial, especialmente en las áreas de elaboración y mejora de leyes, transformación digital, cooperación internacional para el desarrollo e intercambio de experiencias prácticas.



Representantes cubanos valoraron positivamente el Proyecto vietnamita de Asistencia Técnica al Ministerio de Justicia de Cuba, destinado a fortalecer su capacidad legislativa y de ejecución, acordado por ambos gobiernos en el Acuerdo firmado en agosto de 2025.



Ambas partes destacaron que el Programa de Cooperación Judicial 2026-2027 reafirma la continuidad y el desarrollo de la buena relación tradicional de colaboración entre ambos ministerios, contribuyendo a la especial, leal y firme solidaridad entre Vietnam y Cuba./.