Vietnam necesita impulsar transformación verde para exportación sostenible, según expertos

Hanoi (VNA) Los expertos recomendaron acelerar la transformación verde de las empresas, en aras de exportar de manera sostenible, cumplir con los estándares de los mercados claves y minimizar los riesgos sobre el mercado, ya que el consumo verde se está convirtiendo en una tendencia y un requisito generalizado en todos los segmentos y mercados.

Foto de ilustración. Foto: Viet Cuong/VNP

Ngo Chung Khanh, subdirector del Departamento de Política Comercial Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio, destacó que las ventajas de tres años de implementación del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) han ayudado al intercambio comercial entre los dos países, en general, y las exportaciones de Vietnam a la agrupación, en particular, a crecer de manera impresionante.



Sin embargo, desde el tercer año de implementación del EVFTA, estas ventajas y resultados se han visto afectados en parte por la mayor aplicación del bloque de altos estándares y aumento de requisitos especiales relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad para las importaciones, que son “estándares verdes”.



Por lo tanto, las empresas vietnamitas deben desarrollar la producción verde y aplicar la tecnología de alto nivel para garantizar el suministro de productos verdes y limpios que cumplan con los estándares técnicos y ambientales de la UE y participar más profundamente en cadenas de suministro sostenibles.



Jean Jacques Bouflet, vicepresidente encargado de Política de la Cámara Empresarial de Europa (EuroCham) en el país, compartió que las empresas vietnamitas deben garantizar el cumplimiento de los estándares ecológicos mediante la aplicación de regulaciones ambientales más estrictas; invertir en la investigación, el desarrollo y la mejora de la infraestructura; superar la capacidad logística - formación de recursos humanos...



En 2022, muchos productos agrícolas vietnamitas, como plátanos frescos, batatas, nidos de pájaros, pomelos, longan, maracuyá y durián, obtuvieron licencia para exportarse a los mercados desarrollados y de altos estándares como Estados Unidos, Japón, China y Nueva Zelanda.



Sin embargo, los productos agrícolas vietnamitas se enfrentan a muchos desafíos. A mediados de mayo pasado, la UE también aprobó una ley sobre el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM), que obliga a los importadores a informar sobre las emisiones de carbono de las mercancías.



A finales de junio de 2023, la UE emitió el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) que exige que las empresas que comercian con madera, café, cacao, caucho, soja, ganado, aceite de palma y productos derivados en la UE deben demostrar que los productos vendidos no son relacionados con actividades de deforestación después de 2021. Las infracciones darán lugar a una multa mínima del 4% de las ventas anuales recaudadas en toda la UE.



Al mismo tiempo, las regulaciones sobre protección ambiental en los principales mercados de exportación de Vietnam, como la UE, América del Norte y los mercados del Noreste de Asia, son cada vez más estrictas. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá también están considerando mecanismos similares a los CBAM y EUDR de la UE. Además, la UE afirmó que el grupo de productos incluidos en CBAM y EUDR se ampliará en el futuro.



De hecho, muchas industrias vietnamitas se han vuelto ecológicas y se están implementando varias regulaciones de la UE.



Por su parte, Nguyen Thi Thu Trang, directora del Centro para la OMC y el Comercio Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), señaló que los estándares ecológicos o de sostenibilidad de la UE requieren cambios graduales hacia la sostenibilidad, lo cual significa que las empresas vietnamitas deben mantener un seguimiento frecuente para garantizar su aplicación.



Cao Huu Hieu, director general del Grupo Textil y de Confección de Vietnam (Vinatex), expresó que en el futuro el Grupo se centrará en la investigación de soluciones tecnológicas de producción ecológicas y el desarrollo de nuevos productos utilizando materiales ecológicos y reciclados.



A su vez, el viceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, afirmó que la Cartera supervisa la evolución de la economía mundial, especialmente los ajustes de políticas de los principales mercados de exportación para emitir advertencias con prontitud, notificar a las empresas y asesorar al Gobierno para que tenga respuestas políticas adecuadas.



Do Thang Hai resaltó que la implementación de la actividad de Conexión de la Cadena de Suministro Internacional de Bienes (Outsourcing) del 13 al 15 de septiembre, en Ciudad Ho Chi Minh, ha apoyado a las empresas para que participen aún más en la cadena de producción y suministro global, conectando canales de distribución e importadores extranjeros con empresas manufactureras y exportadoras nacionales.



Además, el Ministerio de Industria y Comercio apoyó a 120 empresas para que participaran en la Exposición ASEAN-China (CAEXPO) en Nanning, China, lo que convirtió al pabellón de Vietnam en el segundo más grande de la Feria (sólo después del anfitrión China).



Indicó el apoyo para promover las exportaciones a través de actividades de comercio electrónico transfronterizo, mejorar la eficiencia y regular la velocidad del despacho de aduanas en las puertas fronterizas e implementar de manera efectiva los proyectos de exportación oficial.



“En los próximos tiempos, el Ministerio de Industria y Comercio continuará coordinando con ministerios, sucursales, agencias, localidades y empresas para promover actividades comerciales, entre ellas se encuentran las actividades de exportación", agregó./.