Vietnam mantiene el puesto 44 en el Índice Global de Innovación 2025

Hanoi (VNA) - Vietnam ocupó el puesto 44 entre 139 países y economías en el Índice Global de Innovación (GII) 2025, publicado recientemente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), manteniendo así el lugar alcanzado en 2024.



En los últimos tiempos, el Gobierno vietnamita ha designado al Ministerio de Ciencia y Tecnología como punto focal para el monitoreo y coordinación del índice GII y ha asignado a diferentes carteras, ramas y localidades la responsabilidad de mejorar este indicador.



Gracias a esas actividades, la clasificación de Vietnam en el GII ha mejorado continuamente, del puesto 59 en 2016 al 44 en 2024, y ha mantenido esta clasificación en 2025.



El país indochino ha continuado mejorando el Índice de Insumos de Innovación, que abarca aspectos como el entorno institucional, los recursos humanos y la investigación, la infraestructura, el desarrollo del mercado y el desarrollo empresarial, con un aumento de tres peldaños en comparación con 2023 (desde el lugar 53 al 50)



En el Índice de Resultados de Innovación (Productos de conocimiento y tecnología, Productos creativos), Vietnam bajo un peldaño desde el puesto 36 al 37.



Vietnam se mantuvo en el segundo lugar entre los países de ingresos medios bajos, después de la India, que ocupó el puesto 38 en la clasificación general. En la región del Sudeste Asiático, el país indochino se ubicó en el tercer puesto detrás de Singapur y Malasia.



El informe GII 2025 también señaló que Vietnam es uno de los nueve países de ingresos medios que han mejorado su clasificación más rápidamente desde 2013 (incluidos China, India, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Irán, Marruecos, Albania y Turquía).



Vietnam deviene también uno de los dos países, incluido la India, que ostentan el récord de tener un desempeño sobresaliente en comparación con su nivel de desarrollo durante 15 años consecutivos.



Además, figura entre los tres países (China, Vietnam, Etiopía) con la tasa de crecimiento de la productividad laboral más rápida en el período 2014-2024.



El progreso que Vietnam ha alcanzado en el Informe GII 2025 reafirma que la orientación del Partido y del Gobierno hacia el desarrollo basada en la ciencia, la tecnología y la innovación es correcta.



Sin embargo, para avanzar aún más, Vietnam debe seguir concentrándose en mejorar pilares fundamentales como las instituciones, la educación y la capacitación, la infraestructura digital, el capital de riesgo, al tiempo que busca perfeccionar la capacidad de investigación, la publicación científica y la competitividad en las industrias creativas.



Se espera que las políticas del Partido en las Resoluciones del Buró Político, especialmente la Resolución 57, y su implementación, junto con los cambios positivos y fuertes desde finales de 2024 en adelante, se reflejen en los años siguientes.



En el contexto de una competencia global cada vez más feroz, mantener y elevar su posición en el mapa de la innovación será una fuerza impulsora importante para que Vietnam logre su objetivo de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos en 2045.



Cada año, la WIPO publica el Informe GII, una prestigiosa herramienta para evaluar la capacidad nacional de innovación, con vistas a reflejar el modelo de desarrollo socioeconómico de los Estados basado en la ciencia, la tecnología y la innovación. A través de este análisis, los países pueden ver el panorama general, así como sus fortalezas y debilidades./.