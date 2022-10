Vietnam logra primer lugar en Campeonato Asiático de Ajedrez Juvenil

Al final de los tres eventos de ajedrez rápido, estándar y relámpago, el país del Sudeste Asiático ganó 39 preseas de oro, 21 de plata y nueve de bronce.

El número de medallas de oro de Vietnam representó el 54 por ciento del total en el torneo. Se trata de segunda vez consecutiva que Vietnam constituye el mejor equipo del Campeonato.

India se situó en segundo lugar con 20 medallas de oro, 11 de plata y 11 de bronce. Indonesia ocupó el tercer lugar con cuatro oros, 12 platas y 21 bronces. En la jornada de competencia la víspera, los rostros representantes del país del Sudeste Asiático finalizaron su participación en la categoría de ajedrez relámpago con 14 medallas de oro individuales y por equipos, más del doble del resultado de la delegación india, que se ubicó en el segundo puesto.

Los jugadores que ganaron preseas doradas individuales para Vietnam en la mencionada modalidad fueron Pham Truong Phu (sub14), Vo Pham Thien Phuc (sub 16), Tran Le Vy (sub 10 mujeres) y Nguyen Binh Vy (sub 14 mujeres).

El Campeonato Asiático de Ajedrez Juvenil 2022 se efectuó del 14 al 21 de octubre en Bali, Indonesia, con 451 jugadores de 20 equipos compitiendo en 12 grupos y seis edades desde sub8 a sub18. China no asistió al torneo debido a su política de "cero Covid".

En cuanto a la cantidad de participantes, el anfitrión contó con la mayor cantidad de jugadores con 127 ajedristas, Vietnam se ubicó en el segundo lugar con 98 representantes./.