Vietnam lanza su primera supercomputadora bajo la Resolución 57

Hanoi (VNA) El Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel) anunció hoy oficialmente la puesta en marcha de su primer sistema de supercomputadora, el NVIDIA DGX B200, convirtiéndose en el primer propietario de esta tecnología en Vietnam.

El sistema de supercomputadora B200 ofrece un rendimiento de hasta 1,5 exaflops FP8, equivalente a 1,5 billones de cálculos por segundo. (Nhandan)



Esta supercomputadora es la plataforma de infraestructura informática de alto rendimiento más avanzada del mundo y está destinada a apoyar la investigación y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA) de próxima generación.

El Centro de Servicios de Datos e Inteligencia Artificial de Viettel (Viettel AI) es el encargado de operar directamente este sistema, trabajando en la creación y mejora de modelos de IA diseñados en Vietnam.

La supercomputadora DGX B200 es capaz de alcanzar un rendimiento de hasta 1,5 exaflops FP8, lo que equivale a 1,5 billones de cálculos por segundo. Se trata de uno de los sistemas de IA más potentes y avanzados de NVIDIA, y ha despertado el interés de grandes empresas y varios países. Sin embargo, debido a restricciones en las exportaciones y consideraciones estratégicas, no todos pueden acceder fácilmente a esta plataforma.

Viettel ha invertido en esta supercomputadora B200 en línea con la Resolución No. 57/TW-NQ del Buró Político, que promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la transformación digital en Vietnam, con el fin de lograr la autosuficiencia en tecnologías estratégicas, como la inteligencia artificial. Como grupo líder en tecnología, Viettel está impulsando el desarrollo de una infraestructura de IA moderna para fomentar el avance de esta tecnología a gran escala en el país.

Nguyen Manh Quy, director de Viettel AI, destacó que la activación de DGX B200 representa un paso clave en la construcción de capacidades de IA independientes y confiables para Vietnam.

En la actualidad, Viettel AI está comenzando a entrenar y optimizar modelos de lenguaje amplio (LLM) específicos para Vietnam, en el marco de los programas nacionales de transformación digital. Además, está desarrollando modelos multimodales que integran texto, imágenes, audio y video, junto con modelos de generación de IA especializados para distintos sectores.

La DGX B200, que pertenece a la generación Blackwell, posee una arquitectura de GPU avanzada y pionera, permite un procesamiento más eficiente de tareas computacionales complejas y modelos de IA a gran escala. Corporaciones tecnológicas globales como OpenAI, Meta, Amazon y Tesla ya consideran esta plataforma para entrenar y operar sus modelos de IA a gran escala. En comparación con su predecesora, la DGX B200 ofrece un rendimiento de entrenamiento tres veces superior y un razonamiento hasta 15 veces más rápido.

Instalada en el Centro Técnico Viettel Hoa Lac, esta primera supercomputadora propiedad de Vietnam se convertirá en la infraestructura central de IA de Viettel, funcionando como su plataforma de computación estratégica a largo plazo. A partir de este avance, Viettel está preparada para compartir su capacidad de computación con socios, centros de investigación y empresas vietnamitas, contribuyendo así al fortalecimiento del ecosistema nacional de IA, orientado hacia la autosuficiencia, la seguridad y la sostenibilidad./.