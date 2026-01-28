Vietnam insta a los países a firmar y ratificar pronto la Convención de Hanoi

Vietnam exhortó a los países que aún no han firmado o ratificado la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi) a completar cuanto antes los procedimientos necesarios, con el fin de que el tratado entre en vigor con prontitud y aporte beneficios concretos a la comunidad internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia.



La delegación interinstitucional vietnamita del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Seguridad Pública en una foto de grupo con representantes de la UIP, INTERPOL y la UNODC. (Foto: VNA)



El llamamiento fue realizado por el embajador Vu Le Thai Hoang, representante permanente de Vietnam ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Viena, al encabezar una delegación interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Seguridad Pública para participar en la primera reunión del Comité especial encargado de elaborar el reglamento para la implementación de la convención. Celebrada en Viena del 26 al 30 de enero, esta fue la primera reunión del comité desde que el tratado se abrió a la firma en Hanoi en octubre del año pasado.



En su intervención, Vu Le Thai Hoang afirmó que Vietnam ha mantenido de manera constante un espíritu de cooperación y consenso a lo largo de todo el proceso de negociación e implementación de la convención.



Subrayó que un reglamento claro, sólido y basado en el consenso constituirá una base esencial para garantizar que la Conferencia de los Estados Parte funcione de manera eficiente, transparente y fiable una vez que la convención entre en vigor.



Asimismo, instó a las delegaciones participantes a involucrarse en debates constructivos y flexibles para adoptar el reglamento a la mayor brevedad posible, sentando así bases firmes para la aplicación efectiva de la convención en el futuro.



Por su parte, Vietnam está avanzando activamente en la culminación de sus procedimientos nacionales y se ha comprometido a ratificar la convención lo antes posible, añadió.



En el marco de la reunión, el 26 de enero, Vietnam copatrocinó junto con la Unión Interparlamentaria (UIP), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) un seminario centrado en la promoción de la universalización y la aplicación efectiva de la Convención de Hanoi.



En su discurso inaugural, el embajador destacó que, tras la histórica firma de la convención en Hanoi, la prioridad actual es garantizar que se convierta en un instrumento eficaz en la práctica.



Enfatizó que, más allá de la firma y la ratificación, resulta fundamental aplicar la convención de manera efectiva mediante el perfeccionamiento de los marcos jurídicos nacionales, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el impulso de una cooperación internacional sostenida.



Vietnam concede gran importancia al papel complementario de organizaciones como la UIP, INTERPOL y la UNODC, que abarca desde el apoyo legislativo y la cooperación policial hasta la coordinación internacional y el desarrollo de capacidades, prosiguió el embajador, al reafirmar el compromiso de Vietnam de contribuir activamente a los esfuerzos globales para promover la universalización y la implementación efectiva de la convención, en particular mediante iniciativas orientadas a reforzar la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades en los países en desarrollo.



El evento contó con una amplia participación de representantes de distintos países, así como de organismos policiales y judiciales y socios relevantes, y sirvió como un foro abierto para el intercambio de ideas, el fortalecimiento de vínculos y la promoción de la cooperación multilateral, contribuyendo así a consolidar la convención de la ONU como un instrumento global eficaz en la lucha contra la ciberdelincuencia./.