Vietnam inaugura oficina de su embajada en Timor Leste

Acto de inauguración. Foto publicada por VNA

La Embajada de Vietnam en Timor Leste inauguró su oficina en la capital, Dili, marcando el inicio de sus operaciones centralizadas y plenamente funcionales apenas poco más de tres meses después de su establecimiento.



Durante el acto, el encargado de negocios de Vietnam en Timor Leste, Pham Binh Dam, afirmó que la inauguración de la oficina no solo responde a las necesidades operativas de la embajada, sino que también refleja el compromiso a largo plazo de Hanoi de fortalecer la amistad y la cooperación con Dili.



Añadió que la embajada continuará desempeñando el papel de puente de conexión entre los organismos, localidades y empresas de ambos países, al tiempo que acompañará a Timor Leste en su proceso de integración en la ASEAN.

En nombre del Gobierno de Timor Leste, el viceprimer ministro Francisco Kalbuadi Lay felicitó a la Embajada de Vietnam por la inauguración de su oficina y destacó el alto valor que su país concede a las relaciones de amistad con Vietnam. Asimismo, expresó su esperanza de que la misión diplomática vietnamita siga contribuyendo positivamente a la ampliación de la cooperación bilateral en ámbitos de interés común.



Delegados participantes de Vietnam y Timor Leste en el evento. Foto publicada por VNA

Junto con la puesta en funcionamiento de la oficina actual, ambas partes están coordinando los procedimientos necesarios para recibir y renovar el antiguo edificio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Dili, con el objetivo de convertirlo en la sede permanente de la Embajada de Vietnam.



Inmediatamente después de la ceremonia de inauguración, la Embajada de Vietnam organizó la reunión periódica de los jefes de las misiones diplomáticas de la ASEAN en Dili./.