Vietnam impulsa transformación digital de sector editorial

Hanoi (VNA)- Se prevé que 2026 marque el inicio de una etapa de profunda transformación del sector editorial vietnamita, con un enfoque centrado en la inversión en infraestructuras, el desarrollo de recursos humanos y la aceleración de la aplicación de la ciencia y la tecnología, especialmente en el ámbito de la edición electrónica.

Al cierre de un convulso año 2025, el sector editorial registró resultados positivos. Según el Departamento de Publicación, Impresión y Distribución (Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo), los ingresos por la distribución de publicaciones se estimaron en 201,15 millones de dólares, lo que representa un incremento del 8,96%.

El total de libros publicados alcanzó los 610 millones de ejemplares (un 5,9% más), las exportaciones de publicaciones sumaron 1,78 millones de dólares (con un alza del 7,2%), las importaciones llegaron a 20,5 millones de dólares (un 9,6% más) y la industria gráfica registró ingresos superiores a 4 600 millones de dólares

Cabe destacar que 35 de las 52 editoriales del país (el 67,3 %) ya han recibido la certificación para registrar actividades de edición y distribución de publicaciones electrónicas, lo que evidencia avances claros en el proceso de transformación digital.

El área de distribución se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento al alcanzar y superar el objetivo del 8%, reflejando una mejora del poder adquisitivo y una mayor integración internacional, según Nguyen Ngoc Bao, subdirector de la Autoridad de Publicación, Impresión y Distribución.

No obstante, los beneficios netos de las editoriales solo aumentaron un 2,46 %, por debajo de las metas establecidas, lo que indica que la eficiencia económica aún no acompaña al ritmo de crecimiento de los ingresos. Esta situación pone de manifiesto las dificultades para equilibrar los costos, especialmente los relacionados con derechos de autor, impresión, distribución e inversión tecnológica, en un contexto de competencia cada vez más intensa.

La edición digital es considerada un espacio estratégico de desarrollo, en un mercado global cuyo volumen de negocio se estima en torno a 120 mil millones de dólares. Actualmente, más del 60% de las editoriales vietnamitas han iniciado la digitalización de contenidos, y varias de ellas han comenzado a aplicar inteligencia artificial en los procesos de edición, la personalización de la experiencia de lectura, el análisis de la demanda de los lectores y la producción de libros electrónicos.

Pham Minh Tuan, presidente de la Asociación de Editores de Vietnam, subrayó que la transformación digital representa una oportunidad para renovar los procesos editoriales y de distribución, ampliar mercados y proyectar la cultura vietnamita al mundo.

En este sentido, instó a las editoriales a mejorar la calidad de sus recursos humanos, invertir en tecnología y adoptar políticas que fomenten la creatividad para mantenerse al día con las tendencias globales.

Por su parte, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Phan Tam, afirmó que el sector editorial avanza hacia un modelo de industria moderna de contenidos y conocimiento, con una gestión orientada a ampliar el espacio para la innovación empresarial legal, mediante un marco jurídico flexible que incorpore nuevos modelos editoriales, tecnologías y métodos de distribución.

En 2026, el Departamento de Publicación, Impresión y Distribución centrará sus esfuerzos en orientar y apoyar a las editoriales en la transformación digital, así como en fortalecer sus capacidades editoriales, de gestión y de negocio, con el objetivo de reducir progresivamente las brechas existentes dentro del sector./.