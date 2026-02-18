Vietnam impulsa diálogo multilateral sobre la no proliferación nuclear en Panamá

Nueva York (VNA)- Vietnam copresidió, junto con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme y la Unión Europea (UE), un seminario para los Estados de América Latina y el Caribe del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).



El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU y presidente designado de la Conferencia de Examen del TNP (Foto: VNA)

El evento se efectuó con la participación de representantes de 25 países, organizaciones internacionales y centros de investigación de la región. Tras las consultas regionales celebradas en Asia-Pacífico (Vietnam, octubre de 2025), África (Etiopía, noviembre de 2025) y Oriente Medio–África del Norte (Jordania, enero de 2026), este taller constituye el cuarto y último de la serie organizada por Vietnam para preparar la Conferencia de Examen del TNP de 2026.

En la sesión inaugural, la subsecretaria general y alta representante del Secretario General de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, advirtió que la seguridad internacional enfrenta profundos desafíos ante el aumento de las tensiones geopolíticas, el estancamiento del diálogo entre los Estados poseedores de armas nucleares y el retroceso de avances logrados en materia de control de armamentos.

Subrayó que el TNP sigue siendo el pilar central y el único mecanismo vigente para preservar el orden nuclear mundial; no obstante, el equilibrio entre sus tres pilares -desarme, no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear- se está erosionando, lo que exige un renovado compromiso colectivo.

Por su parte, la embajadora Izabela Matusz, jefa de la Delegación de la Unión Europea en Panamá, reafirmó el firme compromiso de los Estados miembros de la UE con la plena implementación del TNP y exhortó a fortalecer la cooperación para mejorar la eficacia y la transparencia del proceso de examen.

Al presidir el seminario, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU y presidente designado de la Conferencia de Examen del TNP, afirmó que, en el complejo contexto internacional actual, dicho proceso constituye uno de los mecanismos multilaterales centrales para la paz y la seguridad internacionales.

Expuso las prioridades que Vietnam prevé impulsar en su calidad de presidente, reiterando su compromiso de conducir la Conferencia con transparencia, equilibrio e inclusión, garantizando que se escuchen y reflejen plenamente las preocupaciones e intereses legítimos de todos los Estados miembros.

Asimismo, llamó a los países de América Latina y el Caribe, primera zona libre de armas nucleares del mundo, a continuar aportando contribuciones activas y responsables a la Conferencia de Examen de 2026.

En el marco del evento, los delegados sostuvieron intercambios sustantivos en siete sesiones temáticas centradas en cuestiones clave del proceso de revisión del TNP.

Expresaron su preocupación por los desafíos del actual entorno de seguridad y su impacto en la Conferencia, al tiempo que manifestaron su respaldo y expectativas de que Vietnam desempeñe la presidencia de manera equilibrada y eficaz.

También destacaron las prioridades regionales en los tres pilares del Tratado, subrayando la necesidad de su plena implementación, el fortalecimiento del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) y la promoción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) en favor de la paz y la seguridad internacionales./.